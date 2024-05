Z analizy danych opublikowanych przez chińską administrację celną, sięgających 2015 r., wynika, że do 2021 r. eksport tego materiału praktycznie nie istniał, po czym w maju 2022 r., zaledwie trzy miesiące od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, odnotowano jego gwałtowny skok.

W całym 2022 r. Chiny wyeksportowały do Rosji nieco ponad 700 t nitrocelulozy, a rok później wolumen uległ niemal podwojeniu - do ponad 1300 t. W okresie od stycznia do marca br. wyeksportowano ok. 110 t.

Nitroceluloza to substancja wytwarzana w wyniku obróbki włókien bawełnianych kwasem azotowym. Chociaż jest używana w produkcji farb, lakieru i tuszu, ze względu na wysoką łatwopalność znajduje zastosowanie jako materiał do prochu strzelniczego i rakiet, co czyni ją jednym z produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych.

W ub. miesiącu podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem sekretarz stanu USA Anthony Blinken określił Chiny mianem "największego dostawcy" tego typu artykułów, a jako jeden z nich wymienił nitrocelulozę.

Poproszony o komentarz w tej sprawie rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin stwierdził w czwartek, że "Chiny nie akceptują zrzucania winy" przez Waszyngton na Pekin. "Chiny zawsze traktują eksport produktów wojskowych w sposób rozważny i odpowiedzialny oraz ściśle kontrolują eksport artykułów podwójnego zastosowania, w tym dronów do użytku cywilnego" - powiedział Wang podczas briefingu prasowego.

W marcu amerykański dziennik "Wall Street Journal" informował na podstawie danych handlowych, że Rosja w ubiegłym roku sprowadziła ponad 3 tys. ton nitrocelulozy, niemal dwa razy więcej niż w okresie przed inwazją na Ukrainę. Amerykański resort handlu w grudniu ub.r. dodał ten materiał do listy kontrolowanych towarów.

Podczas gdy Rosja zdołała podwoić import substancji od zachodnich producentów, na świecie panuje niedobór nitrocelulozy, który spowalnia wysiłki państw NATO w celu zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej. (PAP)