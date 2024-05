Jak informuje MSZ, ministrowie omówią również bieżące sprawy z agendy Trójkąta Weimarskiego; będą też rozmawiać o konflikcie izraelsko-irańskim oraz innych aktualnych problemach na arenie międzynarodowej. Szefowie MSZ Polski, Francji i Niemiec po spotkaniu wypowiedzą się dla prasy.

To kolejne spotkanie szefów MSZ Polski Niemiec i Francji w tym formacie. Pod koniec lutego Radosław Sikorski, Annalena Baerbock i Stephane Sejourne spotkali się we francuskim zamku La Celle-Saint-Cloud położonym pod Paryżem.

Wizyta na London Defence Conference

W czwartek natomiast szef polskiej dyplomacji będzie przebywał w Londynie. Jak przekazał PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński, Sikorski spotka się tam z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem, weźmie też udział w London Defence Conference.

Londyńska Konferencja w sprawie obronności to spotkanie poświęcone obronności i bezpieczeństwu, organizowane przez King's College London School of Security Studies. Temat tegorocznej edycji to: "Odstraszanie: budowanie zdolności do przeciwdziałania globalnym zagrożeniom".

W ubiegłym roku w konferencji wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda; tematami konferencji były wojna na Ukrainie i płynące z niej lekcje, przyszłość NATO oraz bezpieczeństwo europejskie, a także rozwój sztucznej inteligencji.

autorka: Wiktoria Nicałek