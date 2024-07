Były premier Holandii uzyskał poparcie wszystkich krajów członkowskich. Ale przy takich wyborach zawsze dochodzi do zakulisowych targów. Polscy przedstawiciele w zamian za poparcie Ruttego chcieli stanowiska zastępcy sekretarza generalnego, które obecnie pełni były szef rumuńskiego MSZ Mircea Geoană. Czy to się uda? Z naszych informacji wynika, że mimo naszych starań szanse są, ale nie wydają się duże. O to stanowisko ubiegają się także inni politycy obu płci ze wschodniej flanki, m.in. z Bułgarii czy Łotwy, a Sojusz może chcieć dać szansę kobiecie na tym stanowisku.

Wiadomo już, że w najbliższym czasie Polakiem nie będzie żaden z ośmiu zastępców technicznych sekretarza, którzy odpowiadają za wybrane obszary tematyczne. Na krótkiej liście kandydatów w dwóch konkursach znaleźli się ambasador Tomasz Szatkowski i dyrektor departamentu polityki bezpieczeństwa w MSZ Adam Bugajski. Jednak żaden z nich nie został wybrany. Problematyczne mogło być to, że ten pierwszy był popierany przez Pałac Prezydencki, zaś drugi przez koalicyjny rząd. Do tego minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak na pewnym etapie grillował Szatkowskiego w kwestii dostępu do informacji niejawnych, sugerując, że są wokół niego jakieś niejasności. Czy to, że dwóch polskich kandydatów na wysokie stanowiska w Kwaterze Głównej NATO właśnie przepadło, zwiększa nasze szanse na uzyskanie stanowiska obok sekretarza generalnego? Być może o tym, kto zostanie wybrany, przekonamy się już w przyszłym tygodniu na szczycie liderów NATO w Waszyngtonie. Jeśli zakulisowe targi będą się przeciągać, zastępca sekretarza może zostać wybrany dopiero jesienią.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ