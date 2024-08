Zgodnie z warunkami umowy Stany Zjednoczone wyślą do Izraela do 50 samolotów Boeing Co. F-15IA wraz z zestawami modernizacyjnymi dla 25 innych samolotów F-15, a także radarami i innym sprzętem.

Ponadto w ramach kontraktu Izrael otrzyma jeszcze pociski powietrze-powietrze, amunicję czołgową i moździerzową oraz pojazdy taktyczne. Całkowita wartość umowy dochodzi do 20,3 miliarda dolarów. Izrael otrzyma nowe samoloty najwcześniej w 2029 roku.

Kongres może zablokować umowę

Chociaż Kongres nadal może zablokować umowę, ogłoszenie kontraktu podkreśla determinację prezydenta Joe Bidena, aby nadal dostarczać Izraelowi broń, której potrzebuje, nawet gdy narasta krytyka dotycząca śmierci cywilów w Strefie Gazy.

Odkąd bojownicy Hamasu zaatakowali Izrael i zabili około 1200 osób, siły izraelskie prowadziły kampanię, która doprowadziła do śmierci prawie 40 tys. osób, zgodnie z informacjami ministerstwa zdrowia prowadzonego przez Hamas.

F-15IA zwiększą interoperacyjność Izraela z systemami USA

„Stany Zjednoczone są zaangażowane w bezpieczeństwo Izraela i dla interesów narodowych USA kluczowe jest pomaganie Izraelowi w rozwijaniu i utrzymywaniu silnej i gotowej do samoobrony zdolności” — powiedział Departament Stanu.

„Włączenie F-15IA do floty myśliwców Sił Powietrznych Izraela zwiększy interoperacyjność Izraela z systemami USA i wzmocni zdolności powietrzne Izraela do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom wroga” — czytamy w oświadczeniu.