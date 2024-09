Polsko-amerykańskie uzgodnienia w sprawie Centrum Logistycznego

"Najpierw Polacy uzgodnią z Amerykanami wszystkie warunki, a potem my wkroczymy do akcji. Jest tu pewien łańcuch. Oczywiście rozmawiamy z Polakami i cały czas jesteśmy gotowi do działania" - powiedział Kascziunas.

Szef litewskiego resortu obrony podkreślił, że nie może komentować decyzji innych krajów, ale wyraził nadzieję, że Polska i Stany Zjednoczone porozumieją się w sprawie regionalnego centrum logistycznego w przyszłym roku.

Propozycja prezydenta Litwy dla Regionalnego Centrum Logistycznego

Stworzenie regionalnego centrum logistycznego zaproponował prezydent Litwy Gitanas Nauseda w kwietniu tego roku podczas spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Rozmawiano o tym również w ubiegłym tygodniu podczas wizyty litewskiego przywódcy w Polsce.

"Czekamy na kontynuowanie tego projektu w następnym roku, żeby otrzymać te liczby, które zostały zakontraktowane. Dlatego zamierzamy współpracować, żeby można było stworzyć takie regionalne centrum, hub" - powiedział Nauseda w ubiegły czwartek w Lublinie. "Z tego hubu będzie mogła korzystać nie tylko Litwa, ale i Polska" - dodał.

Kontynuacja projektu Regionalnego Centrum Logistycznego

W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy, "temat oczywiście jest żywy, a jego realizacja trwa, dlatego że dostawy systemów artylerii rakietowej HIMARS, de facto dopiero się rozpoczęły".

Prezydent Duda przypomniał, że Polska zamówiła ponad 500 zestawów HIMARS. Litwa pod koniec 2021 roku podpisała z USA kontrakt o wartości 495 mln dolarów na osiem systemów HIMARS. Pierwsze dostawy na Litwę zaplanowano na 2025 rok. Wojsko litewskie zakłada, że pełną zdolność bojową systemy HIMARS osiągną do 2027 r.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)