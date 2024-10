Kanadyjska minister spraw zagranicznych Melanie Joly oświadczyła, że rozmowy na temat bezpieczeństwa między północnymi sojusznikami są potrzebne, ponieważ nie spotykają się oni już prywatnie na szczeblu politycznym – częściowo ze względu na obecność Rosji w Radzie Arktycznej.

„Przez długi czas Kanadzie wydawało się, że jesteśmy chronieni przez naszą geografię. Ale teraz musimy liczyć się z tym, że jesteśmy krajem stojącym w obliczu Rosji, a z powodu zmian klimatycznych coraz więcej krajów interesuje się Arktyką, w tym Chiny” – stwierdziła Joly w wywiadzie dla Bloomberg News.

Kanada zobowiązała się do wzmocnienia swojej obecności wojskowej w Arktyce po inwazji Rosji na Ukrainę i wobec rosnącego zainteresowania Chin daleką Północą, co zachwiało poczuciem bezpieczeństwa na rozległych północnych terytoriach. Rząd premiera Justina Trudeau stara się również udowodnić Stanom Zjednoczonym, że jest wiarygodnym partnerem w zakresie obrony.

Arktyczny dialog bezpieczeństwa

Joly spotkała się w miniony weekend ze swoimi odpowiednikami z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji w Iqaluit, stolicy północnego terytorium Kanady – Nunavut. Uzgodnili oni, że zbadają sposoby stworzenia tak zwanego „arktycznego dialogu bezpieczeństwa” lub nowego forum do omawiania kwestii obronnych.

Kanadyjska minister opracowuje również arktyczną politykę zagraniczną we współpracy ze społecznościami Inuitów zamieszkujących północne terytoria Kanady, która będzie miała na celu przeciwdziałanie wpływom Rosji i Chin.

Spóźnione działania sojuszników w Arktyce

Obecność wojskowa Kanady w Arktyce blednie w porównaniu z obecnością Rosji i choć w tegorocznej aktualizacji polityki obronnej zobowiązano się do zwiększenia wydatków i zakupu okrętów podwodnych zdolnych do działania pod lodem, wypełnienie tych zobowiązań zajmie lata. Kraj ten wydaje około 1,4% produktu krajowego brutto na obronność. To znacznie mniej niż kraje skandynawskie, z wyjątkiem Islandii.

Zobowiązanie do pogłębienia rozmów na temat bezpieczeństwa z demokratycznymi sojusznikami na Północy jest „bardzo pozytywne i bardzo spóźnione”, powiedziała Heather Exner-Pirot, specjalny doradca w Business Council of Canada z doświadczeniem w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa Arktyki. Dodała, że wysocy rangą urzędnicy chińscy i rosyjscy spotkali się, aby omówić strategię arktyczną.

Kanada jest niezdolna do obrony Północy?

Stany Zjednoczone są bardzo zaniepokojone niezdolnością Kanady do obrony północnej flanki kontynentu, powiedział Exner-Pirot, i naciskają na ten kraj, aby osiągnął cel Paktu Północnoatlantyckiego, jakim jest wydawanie 2% lub więcej PKB na obronę. Dwudziestu trzech z 32 członków NATO spełnia ten próg.

W lipcu Trudeau obiecał, że osiągnie ten poziom do 2032 roku, ale podał niewiele konkretnych szczegółów. Była doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego USA Susan Rice powiedziała w środę na spotkaniu w Toronto, że harmonogram Trudeau na 2032 r. jest zbyt powolny.

„Kanada powinna być szczerze zawstydzona z powodu złamania swojego zobowiązania i »bycia na powolnej ścieżce« do osiągnięcia celu 2%”, powiedziała Rice na szczycie Global Risk Institute. „Kanada musi wziąć się w garść”.