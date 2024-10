Cele wojskowe Izraela w Iranie

Według irańskich sił obrony powietrznej Izrael zaatakował cele wojskowe w prowincjach Teheran, Chuzestan i Ilam, a systemy obrony przeciwrakietowej skutecznie odparły te uderzenia, które skutkowały wyłącznie "szkodami na ograniczoną skalę" w niektórych miejscach.

Izrael ostrzegł Iran

Izrael ostrzegł Iran, że przeprowadzi na tej kraj atak odwetowy i zaapelował, by na niego nie odpowiadać – podał w sobotę portal Axios, powołując się na trzy źródła.

Według cytowanych źródeł Izrael przekazał tę informację przez strony trzecie, w tym ministerstwo spraw zagranicznych Holandii.

"Izrael uprzedził Irańczyków ogólnie, co zaatakuje, a czego nie zaatakuje" – powiedziało jedno ze źródeł.

Izrael ostrzega przed eskalacją konfliktu

Jak przekazało dwóch informatorów portalu, Izrael ostrzegł także, że jeśli Iran odpowie na to uderzenie, to dojdzie do kolejnych ataków, które będą silniejsze.

Półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim, uważana za organ prasowy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, podała w sobotę nad ranem, że "agresja" ze strony Izraela spotka się z proporcjonalną reakcją. (PAP)