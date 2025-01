Trump żąda zwrotu broni. Już nie chce, by wpadła w ręce Rosjan

Szybko okazało się, że Donald Trump ma ambicje nie tylko na nowo ułożyć relacje z bezpośrednimi sąsiadami, ale też sięgnąć dalej, aż do Azji. Na jego celowniku znów znalazł się Afganistan. Chce odzyskać to, co USA straciły w tym kraju z chwilą, gdy ostatnim razem Trump opuszczał Biały Dom.