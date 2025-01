Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ostrzegł przed zakończeniem przekazywania pomocy Ukrainie, walczącej z rosyjską agresją. Jeśli jutro przestaniemy wspierać Ukrainę, to pojutrze będzie koniec Ukrainy, koniec suwerennego, wolnego państwa w centrum Europy - zaalarmował w Peine w Dolnej Saksonii.

Pomoc dla Ukrainy

Zdaniem niemieckiego ministra Ukraina musi być w stanie działać z pozycji siły, ale w pewnym momencie stanie przed koniecznością podjęcia negocjacji z Rosją.

Pistorius odpowiedział na głosy wzywające do zaprzestania wsparcia, ponieważ "nie jest to wojna Niemiec". "To prawda, to nie jest nasza wojna, ale może stać się naszą" - zauważył minister, cytowany przez portal tygodnika "Zeit".

Putin się przygotowuje

Każdy, kto słuchał przywódcy Rosji Władimira Putina, mógł dojść tylko do jednego wniosku: Putin się przygotowuje - ostrzegł minister obrony. "Nie wiemy, czy i kiedy (zaatakuje), ale przygotowuje się" - dodał polityk.

"Tworzy warunki, by poważnie nam zagrozić" - powiedział Pistorius, odnosząc się do działań Putina i wskazując m.in. na znaczący wzrost produkcji zbrojeniowej w Rosji, w tym dotyczący liczby czołgów.

Putin mówił o poważnej, nieustępliwej walce o nowy porządek świata. Może być tak, że nigdy tego nie zrobi, ale jako minister obrony nie chce podejmować ryzyka - podkreślił Pistorius.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)