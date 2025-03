Trasa R-200 "drogą śmierci"

Według raportu ukraińskiego portalu DeepState, szczególnie niebezpieczna sytuacja panuje na granicy między miejscowościami Żurawka i Noweńkie. To właśnie stamtąd prowadzonych jest najwięcej ataków na ukraińską logistykę w obwodzie kurskim. Straty sięgają poziomu, który może zagrozić dalszemu funkcjonowaniu ukraińskich linii zaopatrzeniowych. Region, w którym toczą się walki, ma istotne znaczenie strategiczne. Miejscowość Noweńkie znajduje się w pobliżu trasy R200, łączącej Sumy z miastem Sudża w Rosji, co czyni ją kluczową dla zaopatrzenia ukraińskich sił zbrojnych w tym rejonie. Okupowane od ubiegłego roku przez Ukraińców rosyjskie pięciotysięczne, powiatowe miasteczko Sudża stanowi kluczowy węzeł oporu zgrupowania ukraińskiego. Utrata tego miasteczka, czy przecięcie do niego zaopatrzenia, oznacza koniec możliwości bronienia się przez ukraińską armię na tym terenie. Rosyjskie działania już teraz zakłócają logistykę tego miasta i istotnie utrudniają dla ukraińskiej strony dostarczanie zaopatrzenia w tym regionie. Codziennie publikowane są rosyjskie nagrania z ataków dronów na ukraiński transport idący po trasie prowadzącej do Sudży. Na poboczach drogi widać dziesiątki zniszczonych przez drony pojazdów ukraińskiej drony. Z niewielkiego odcinka tej trasy Rosjanie opublikowali w stosunkowo krótkim czasie około 300 nagrań ataków dronów na ukraińskie pojazdy.

Upadek Swerdlikowa i wejście do obwodu sumskiego

Pogorszenie sytuacji ukraińskich sił w regionie jest konsekwencją utraty miejscowości Swerdlikowo tuż przy granicy rosyjsko-ukraińskiej w połowie lutego. Po jej zajęciu rosyjskie wojska kontynuowały operacje, przekraczając granicę i kierując się w stronę trasę Junakowka-Sudża. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (SNBO) twierdzi, że siły zbrojne Rosji przekraczają granicę w małych grupach piechoty, bez kolumn ciężkiego sprzętu.

Warto zaznaczyć, że pomimo braku obiektywnych potwierdzeń w postaci zdjęć lub nagrań wideo z terenu, ukraińska graniczna miejscowość Noweńkie została już oznaczona na mapie DeepState jako „szara strefa” o nieokreślonej kontroli, co wskazuje na trwające walki o ten obszar. Oznacza to ze Rosjanie po raz pierwszy od dawna zaczęli kontrolować miejscowość w ukraińskim obwodzie sumskim. Sami rosyjscy komentatorzy piszą już o zajęciu tej miejscowości i umocnieniu się w niej oddziałów rosyjskich. Przekroczenie granicy przez rosyjskie siły zbrojne i toczące się walki w rejonie Noweńkiego stanowią poważne wyzwanie dla ukraińskich sił zbrojnych.

Rosyjskie drony skutecznie paraliżują ukraińską logistykę

Ukraińscy analitycy zauważają, że kluczowym czynnikiem sukcesu rosyjskiej ofensywy na tym obszarze jest skuteczność operatorów dronów FPV, w szczególności z centrów "Rubikon" i oddziału "Anwar". Operatorzy tych dronów często posługują się dronami sterowanymi za pomocą światłowodów, ten rodzaj dronów nie może być zakłócany ukraińskim W przeciągu zaledwie kilku miesięcy to właśnie oni przyczynili się do paraliżu ukraińskiej logistyki na pograniczu obwodu kurskiego. Skala strat sprzętu i zaopatrzenia może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do poważnych problemów ukraińskich sił zbrojnych w regionie.

Zmniejsza się obszar Rosji kontrolowany przez Ukrainę

Przypominamy, że w tym tygodniu Rosjanie oficjalnie poinformowano o odzyskaniu w obwodzie kurskim miejscowości Nikolskoje i okolic, a wcześniej także w tym tygodniu rosyjskie siły zbrojne przejęły kontrolę nad Pogriebkami, Mariewką i Orłowką na północy. Na południu Rosjanie odnotowali sukcesy zajmując nowe pozycje we wschodniej części Lebiediewki. Szczególnie korzystna dla Rosjan sytuacja rozwija się na północy kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu kurskiego, gdzie po zajęciu Wiktorówki i Nikolskoje udało się wyprzeć przeciwnika z Lokni, co pozwoliło osiągnąć linię rzeki Mała Loknia. Tak duże sukcesy w krótkim czasie potwierdzają ukraińskie informacje o znaczących zakłóceniach w dostawach dla walczących oddziałów ukraińskich. Ukraińcy w obwodzie kurskim nie tylko nie mają jak dostarczać sobie nowego sprzętu wojskowego i amunicji, ale utrudniona jest także ewakuacja rannych.

Jednocześnie dalsze rozszerzanie się rosyjskiego przyczółku w obwodzie sumskim, zagraża odcięciu zgrupowania ich wojsk walczących w okolicach rosyjskiej Sudży. Po zakończeniu tych operacji, rosyjskie wojska mogą dążyć do szerokiego wejścia na terytorium obwodu sumskiego. Rosyjscy analitycy wojenni przewiduje się, że takie działania mogą zostać podjęte już w kwietniu.