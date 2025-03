Ukraiński generał odwołany! Wojska ukraińskie wycofują się z Rosji?

W ostatnich dniach ukraińska armia traci kontrolę nad zajęto przez nią w sierpniu 2024 r. częścią obwodu kurskiego. W tym samym czasie niespodziewanie zdymisjonowano generała-majora Dmytra Krasilnikowa, dowódcę Operacyjnego Dowództwa „Północ”. Decyzja zapadła 7 marca, lecz dopiero teraz informacje o zmianach w dowództwie przedostały się do opinii publicznej. Sam Krasilnikow twierdzi, że nie otrzymał żadnych wyjaśnień co do przyczyn dymisji.