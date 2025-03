Zasadzka na F-16 – jak do tego doszło?

Według doniesień, operacja zestrzelenia myśliwca mogła być starannie zaplanowaną zasadzką. W ostatnich dniach F-16 aktywnie patrolowały rejon Sum, osłaniając ataki MiG-29 na Kursk i okolice. W związku z tym Rosja mogła przenieść w ten rejon dodatkowe baterie S-400 i rozpocząć patrole Su-35, które oczekiwały na pojawienie się przeciwnika.

Przebieg zdarzenia. do którego miało dojść zaledwie kilka godzin temu wyglądał następująco:

F-16 został wykryty przez rosyjskie radary po starcie z bazy w Wasilkowie lub Równem.

Su-35 "podświetla" cele, namierzając go swoim radarem z dużej wysokości.

S-400 odpalił rakietę, która uderzyła w myśliwiec, powodując jego upadek.

Przy tym podane informację potwierdzili czynni rosyjscy piloci, na swoim kanale Telegram.

F-16 spadł – co z pilotem?

Nie ma oficjalnych informacji o losie pilota, ale rosyjskie źródła twierdzą, że zginął w ataku. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwsze zestrzelenie F-16 przez rosyjską obronę powietrzną, a drugie zestrzelenie tego samolotu nad Ukrainą. Jako pierwszy samolot F-16 nad Ukrainą strącił przez pomyłkę w sierpniu 2024 r. zestaw przeciwlotniczy Patriot. Informował o tym w lutym 2025 r. Wall Street Journal.

Jak F-16 działają nad Ukrainą?

Ukraińskie F-16, pełnią rolę myśliwców osłonowych ochraniając atakujące bombami kierowanymi myśliwce MiG-29. Używane także były do polowań na rosyjskie drony i rakiety manewrujące. Wczoraj nad ukraińskim miastem Sumy sfilmowano nisko lecący samolot F-16. Był uzbrojony w rakiety powietrze-powietrze AIM-120B lub C i AIM-9X Sidewinder, dzięki czemu mogą zwalczać rosyjskie lotnictwo. Być może opublikowanie tego nagrania sprawiło ze Rosjanie zastawili pułapkę na ten myśliwiec. Jeśli tak, to nic dziwnego że niska wysokość lotu, która miała chronić przed radarami, okazała się niewystarczająca.

Jeśli faktycznie F-16 został strącony przez rosyjskie S-400, może to podważyć ich zdolność do operowania w pobliżu rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Oczekuje się, że po analizie dostępnych nagrań będą kolejne doniesienia na temat tego incydentu. Być może jednak Ukraina nie odniesie się w ogóle do rosyjskich twierdzeń