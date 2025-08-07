Korabel odcięty. Miasto może zostać podzielone na dwie części

Jednym z głównych celów rosyjskich działań wydaje się przecięcie Chersonia na dwie części, poprzez trwałe uszkodzenie mostu drogowego. Most ten łączy wyspę Korabel, strategicznie położoną część miasta ,z głównym lądem i pozostałą infrastrukturą Chersonia. Most został już poważnie uszkodzony w wyniku serii precyzyjnych uderzeń ( w tym i potęzną trzytonową bombą lotniczą). Skłoniło to ukraińskie władze do ewakuacji blisko 1800 mieszkańców wyspy. Ruch odbywa się w trudnych warunkach, a wszelkie operacje logistyczne zostały znacznie ograniczone.

Odcięcie Korabela może oznaczać próbę stworzenia przyczółka do potencjalnego desantu lub zepchnięcia ukraińskich sił na ograniczony obszar, co znacząco utrudniłoby ich zaopatrzenie i manewry.

Brak ataków na kolumny ewakuacyjne.

Według źródeł CNN, w ciągu pierwszych trzech dni ewakuacji podjętej po uszkodzeniu mostu rosyjskie drony nie atakowały kolumn z ludnością cywilną. Takie działania mogą mieć charakter psychologiczny lub służyć przegrupowaniu sił przed kolejną fazą ofensywy. Jednocześnie umożliwiają one ewakuację ludności z potencjalnej strefy przyszłych walk i dają swobodę rosyjskiemu lotnictwu w atakowaniu tego obszaru.

Uderzenia wskazują na przygotowania do ofensywy na południu

W rozmowach z CNN, lokalne władze i analitycy wojskowi podkreślają, że zmasowane ataki na mosty i szlaki komunikacyjne mogą być elementem szerszej strategii mającej na celu przygotowanie terenu pod większe działania ofensywne. Rosyjskie siły koncentrują swoją aktywność nie tylko w rejonie Korabela, ale również wzdłuż południowego odcinka Dniepru. Wiele wskazuje na to, że nacisk na Chersoń ma znaczenie operacyjne, zarówno jako możliwy punkt uderzenia, jak i sposób rozciągnięcia sił ukraińskich przed większym atakiem w innym rejonie frontu.

Autor chciałby zauważyć, że operacje desantowe nigdy nie należały do prostych a drony dodatkowo utrudniają przerzut wojsk przez rzekę i ich zaopatrywanie. Przekonała się o tym Ukraina, próbując desantu przez Dniepr do wsi Krynki. Desant ten został zablokowany przez Rosjan i stopniowo zniszczony.

Czy Chersoń jest celem czy tylko przynętą?

Obserwatorzy nie wykluczają, że działania wokół Chersonia mogą być elementem dezinformacji lub odwracania uwagi, by zmylić stronę ukraińską przed głównym uderzeniem letniej ofensywy. W ukraińskich kanałach otwarcie mówi się o możliwości rozpoczęcia nowej fazy rosyjskiej kampanii w najbliższych dniach. Przy tym atak przez Dniepr miałby olbrzymie znaczenie nie tylko militarne, ale psychologiczne i polityczne.

Wyspa Korabel, jej izolacja i presja na mosty to sygnały, które mogą wskazywać na jeden z dwóch scenariuszy: pełnoskalowy atak w rejonie Chersonia lub klasyczny manewr mający rozproszyć siły i uwagę przeciwnika.