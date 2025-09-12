Japońskie maszyny w Europie

Będzie to historyczne rozmieszczenie japońskich maszyn w Europie. Wcześniej myśliwce ASDF były wysyłane w ramach podobnych misji jedynie do Stanów Zjednoczonych, Australii i na Filipiny.

Jak podkreślił na konferencji prasowej szef resortu obrony, celem jest zademonstrowanie strategicznego partnerstwa między Japonią a państwami Zachodu.

Cztery myśliwce F-15 z bazy Chitose na Hokkaido polecą przez Stany Zjednoczone. Towarzyszyć im będą cztery inne samoloty, w tym transportowce C-2 oraz powietrzny tankowiec KC-767, zapewniający wsparcie logistyczne.

Wymiana doświadczeń

Jak zaznaczono, misja ma charakter wymiany doświadczeń. - Będziemy dążyć do pogłębienia wzajemnego zrozumienia z siłami powietrznymi tych (odwiedzanych) krajów – dodał Nakatani.

Operacja ta jest – jak powiedział japoński minister – „ucieleśnieniem wspólnych przekonań, że bezpieczeństwo regionu euroatlantyckiego i regionu Indo-Pacyfiku są nierozerwalne i wzajemnie powiązane”.

Krzysztof Pawliszak