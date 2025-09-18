"Musimy mieć możliwość uderzenia w terytorium przeciwnika"

– Nabywamy precyzyjną broń dalekiego zasięgu po to, aby nie doszło do sytuacji, w której będzie musiała zostać użyta. Tego wymaga NATO. Dzięki temu wspomożemy Europę w dążeniu do zapewnienia sobie bezpieczeństwa najpóźniej do 2030 roku. Ze względu na sytuację bezpieczeństwa musimy się uzbroić, aby odstraszyć – powiedziała Frederiksen w środę.

Sekundował jej minister obrony Troels Lund Poulsen, podkreślając, że dzięki nowemu uzbrojeniu Dania będzie mogła "aktywnie przeciwdziałać zagrożeniom z dala od swojego terytorium". Według niego doświadczenia wojny w Ukrainie pokazały, że kluczowe jest nie tylko stworzenie wielowarstwowej obrony powietrznej, ale także posiadanie możliwości uderzenia w cele na terytorium przeciwnika, w tym w wyrzutnie rakiet.

Z kolei naczelny dowódca duńskich sił zbrojnych, gen. Michael Wiggers Guldgaard, dodał, że precyzyjna broń dalekiego zasięgu pozwoli wojsku "neutralizować zagrożenia, zanim dotrą do naszego kraju".

"Jak można grozić atomowej potędze?". Premier odpowiada ambasadorowi

Rosyjski ambasador w Kopenhadze, Władimir Barbin, nazwał zakup broni dalekiego zasięgu przez Danię "jawnym szaleństwem". – Nikt, nigdzie i nigdy na świecie nie wpadł na pomysł, by publicznie grozić państwu posiadającemu broń jądrową – grzmiał. Jego zdaniem Rosja musi teraz zakładać, że Dania nie tylko bierze pod uwagę możliwość bezpośredniego starcia z nią, ale i przygotowuje się na taki scenariusz.

W odpowiedzi premier Frederiksen podkreśliła, że wypowiedź rosyjskiego ambasadora w żaden sposób nie wpłynie na decyzję rządu o zakupie rakiet i dronów dalekiego zasięgu. – Rosja próbuje zastraszyć Europę i NATO, by uniemożliwić nam ochronę naszych obywateli i granic. Oczywiście nie damy się przestraszyć – powiedziała.

Duński budżet obronny rośnie z roku na rok

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Dania znacząco zwiększyła swój budżet obronny: w 2022 r. wynosił on około 5,5 mld dolarów, w 2023 r. wzrósł do 8,1 mld, a w 2024 r. przekroczył 9 mld. W bieżącym roku budżet wojskowy Danii to 58,5 mld koron duńskich (ok. 9,29 mld dolarów). W lutym rząd zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczy dodatkowe 50 mld koron (blisko 8 mld dolarów), by osiągnąć poziom wydatków na obronę równy 3 proc. PKB.