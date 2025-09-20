Scenariusz "rozpadający się świat"

W najbardziej negatywnym, analizowanym scenariuszu określonym jako „rozpadający się świat”, Rosja będzie „faszystowska” (z silną imperialistyczną i agresywną ideologią państwową), zaś Chiny będą w stanie upadku. Europa z kolei nie będzie w stanie zareagować na gwałtowny wzrost imigracji spowodowany zmianami klimatu, co doprowadzi do rozpadu ogólnego systemu azylowego i upadku międzynarodowych instytucji, jak i porozumień traktatowych.

Reklama

Pozytywnym aspektem w ramach tej ścieżki rozwoju przyszłości mogłaby być pogłębiona współpraca w regionie skandynawskim, w ramach której przemysł zbrojeniowy i społeczeństwo zyskałyby nowe możliwości.

Pozostałe scenariusze

Według raport najlepszym scenariuszem dla Finlandii jest „świat współpracy”. Wymieniono jeszcze scenariusze „świata gigantów technologicznych” oraz „świata blokowego”. Założono także możliwy „rozpad Rosji” oraz np. to, że na kontynencie afrykańskim może powstać supermocarstwo. Intensywne będą zbrojenia kosmiczne, zaś dotychczasowy system finansowy mogą zastąpić kryptowaluty. W odniesieniu do Rosji, rozpatrywano również alternatywne scenariusze jak np. „Rosja na wzór Putina”, „Rosja demokratyzująca się”, czy „Rosja regionów", w którym narastają napięcia polityczne, etniczne i religijne.

W poprzednim podobnym raporcie fińskich władz sprzed 20 lat (2006 r.) nt. przyszłości i w szczególności rozwoju wydarzeń w Rosji oceniono wówczas, że Moskwa w przyszłości będzie prowadzić „wojnę w duchu patriotycznym i powróci do wyścigu zbrojeń z Zachodem.