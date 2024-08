Ekspresowy wpis wyjątkowego zabytku

Komitet wpisał klasztor, jedno z najstarszych tego typu miejsc na Bliskim Wschodzie, na obie listy, korzystając z procedury awaryjnej określonej w Konwencji Światowego Dziedzictwa. Procedura ta umożliwia przyspieszenie wpisu miejsc, które są zagrożone.

„Trwający konflikt w Strefie Gazy, który może zagrozić temu stanowisku archeologicznemu, to sytuacja, w której takie postępowanie jest możliwe” – powiedział rzecznik UNESCO w wywiadzie dla CNBC Travel. UNESCO poinformowało, że do tej pory nie stwierdzono żadnych uszkodzeń na tym terenie, który jest monitorowany zdalnie za pomocą zdjęć satelitarnych.

Co oznacza wpisanie klasztor św. Hilariona/ Tell Umm Amer na listę UNESCO?

Konwencję o Światowym Dziedzictwie przyjęto w 1972 roku. Do tej pory ratyfikowało ją 196 państw. Zgodnie z przyjętymi zasadami muszą one unikać bezpośredniego lub pośredniego niszczenia klasztoru św. Hilariona/ Tell Umm Amer i pomóc w jego ochronie, oznajmiło UNESCO.

Izrael od 31 grudnia 2018 roku nie jest już członkiem UNESCO, ale jest państwem stowarzyszonym, co oznacza, że ​​jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Konwencji i nie może niszczyć klasztoru – poinformowało UNESCO w wywiadzie dla CNBC Travel.

Kiedy stosuje się procedurę awaryjnego wpisu?

Jednoczesne wpisywanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Listę „W Zagrożeniu” jest dość powszechne, powiedział rzecznik UNESCO w wywiadzie dla telewizji CNBC. W styczniu 2023 roku na Listę wpisano historyczne centrum Odessy i stanowiska archeologiczne starożytnego królestwa Saba w Jemenie.

Ile obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa jest zagrożonych?

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 1123 obiektów, ale tylko 56 znajduje się na Liście „W Niebezpieczeństwie”. Znajdują się na niej miejsca zagrożone wojną, klęskami żywiołowymi, zanieczyszczeniami, nadmierną turystyką lub innymi problemami. Miejsca znajdujące się na Liście „W Niebezpieczeństwie” mogą również otrzymać pomoc techniczną i finansową na prace ochronne i renowacyjne.

Palestyna zgłosiła klasztor św. Hilariona na Listę

Rzecznik UNESCO poinformował, że wniosek o zastosowanie procedury awaryjnej w celu jednoczesnego wpisania kilku wpisów musi zostać złożony przez Państwo będące Stroną Konwencji. Palestyna po raz pierwszy umieściła to miejsce na swojej Liście tymczasowej w 2012 roku”, powiedział rzecznik. Listy skupia miejsca, które kraje zamierzają w przyszłości nominować jako Obiekty Światowego Dziedzictwa. „W czerwcu 2024 r. [Palestyna] złożyła nominację „Klasztoru św. Hilariona/Tell Umm Amer” z prośbą o rozpatrzenie jej w trybie pilnym”. Jak powiedział rzecznik, decyzja o umieszczeniu napisu została podjęta jednomyślnie przez członków Komitetu.

26 nowych obiektów na Liście

46. ​​sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa w New Dehli zakończyła się w środę wpisem 26 nowych obiektów na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a mała mikronezyjska wyspa Nauru została 196. Państwem-Stroną.