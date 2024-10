Hezbollah grozi nowymi atakami. "To przedsmak tego, co czeka Izrael"

Libański Hezbollah zagroził w poniedziałek Izraelowi nowymi atakami po tym, gdy w niedzielę wieczorem ugrupowanie to zaatakowało dronem bazę wojskową, zabijając czterech żołnierzy i raniąc kilkudziesięciu. "To tylko przedsmak" tego, co czeka Izrael, jeżeli nie zaprzestanie ataków na Liban - ostrzegł Hezbollah.