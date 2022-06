"Większość sił ukraińskich prawdopodobnie wycofała się z pozycji obronnych w mieście Siewierodonieck w Donbasie. W kwietniu 2022 roku Rosja zmieniła najbliższy plan swojej kampanii, z dążenia do zajęcia większości terytorium Ukrainy na bardziej skoncentrowaną ofensywę w Donbasie. Zdobycie przez Rosję miasta jest znaczącym osiągnięciem w ramach tego zredukowanego celu. Miasto było ważnym ośrodkiem przemysłowym i zajmuje strategiczną pozycję nad rzeką Doniec Siewierski. Jest to jednak tylko jeden z kilku trudnych celów, które Rosja będzie musiała osiągnąć, aby zająć cały region Donbasu. Należą do nich ofensywa na ważny ośrodek, Kramatorsk i zabezpieczenie głównych szlaków zaopatrzeniowych do Doniecka" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

bjn/ zm/