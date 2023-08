Kredyt na 40 lat i kryzys kosztów utrzymania. Przyszłość brytyjskich studentów jest nie do pozazdroszczenia [WYKRESY]

1/6 Podczas gdy Wielkiej Brytanii udało się jak dotąd uniknąć recesji, to zagrożenie nadal jest duże. Raport Bloomberg Reed Jobs pokazuje, że w porównaniu z rokiem poprzednim liczba ofert pracy spadła o prawie jedną czwartą w ciągu trzech miesięcy do czerwca, co wskazuje, że na horyzoncie może pojawić się możliwe pogorszenie koniunktury, które w konsekwencji może doprowadzić do zwolnień. Wykształcenie uniwersyteckie, które od dawna było czynnikiem zwiększającym zarobki, również już nie wystarcza, aby podnieść płace. Analiza reklamowanych stanowisk dla absolwentów w Reed Recruitment pokazuje, że średni wzrost wynagrodzeń zaczął spadać w momencie, gdy wzrost cen nabrał tempa, co doprowadziło do realnych cięć dla tych pracowników. Tymczasem zarówno premier Rishi Sunak, jak i prezes Banku Anglii Andrew Bailey wezwali do ograniczenia płac, aby uniknąć napędzania inflacji.