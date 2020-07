Wzrost w drugim kwartale nastąpił po spadku o 6,8 proc. zanotowanym w pierwszych trzech miesiącach roku. Był to pierwszy spadek chińskiego PKB co najmniej od 1992 roku, gdy zaczęto publikować kwartalne dane.

Wynik za drugi kwartał jest lepszy, niż przewidywali analitycy ankietowani przez agencję Reutera, którzy spodziewali się zwiększenia PKB o 2,5 proc.

Nie oznacza to jednak, że chińska gospodarka uporała się już z problemami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Utrzymujący się zastój w konsumpcji i inwestycjach sprawia, że władze mogą być zmuszone do zwiększenia środków stymulacji, by przyspieszyć ożywienie.

Reuters podkreśla, że wyniki wzrostu PKB w ChRL są bacznie obserwowane na świecie, zwłaszcza że wiele krajów wciąż boryka się z pandemią Covid-19, podczas gdy Chiny w dużej mierze opanowały już rozprzestrzenianie się koronawirusa i zaczęły wznawiać pracę gospodarki.

Z danych urzędu statystycznego wynika, że PKB w całej pierwszej połowie roku zmniejszył się o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Licząc z kwartału na kwartał, od kwietnia do czerwca chińska gospodarka wzrosła o 11,5 proc. po spadku o 10 proc. w I kwartale.