Xi, który jest sekretarzem generalnym rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin (KPCh), sformułował te zalecenia podczas sesji studyjnej Biura Politycznego Komitetu Centralnego partii w poniedziałek – przekazała Xinhua.

Choć wpływ Chin na dyskurs międzynarodowy znacznie powiększył się od 2012 roku, kraj mierzy się z nowymi sytuacjami i zadaniami – podkreślił chiński przywódca. Wezwał do budowy „własnego dyskursu i narracji Chin” oraz „interpretacji działań Chin przy użyciu ich własnych teorii”.

Należy „pomóc zagranicznym widowniom zrozumieć, że jedyne, do czego dąży partia, to dobrobyt Chińczyków”. Pekin powinien w tym celu „zwiększyć powab i skuteczność międzynarodowej komunikacji”, by „poszerzyć koło przyjaciół, którzy rozumieją Chiny” - przekazała Xinhua, omawiając zalecenia przywódcy.

Relacje pomiędzy chińskimi władzami a międzynarodową prasą stają się tymczasem coraz bardziej napięte. Nacjonalistyczne chińskie media często atakują konkretnych zagranicznych dziennikarzy, zarzucając im uprzedzenia i oczernianie Chin, a kilku amerykańskich korespondentów wydalono z kraju w związku z narastającymi tarciami na linii Waszyngton-Pekin.

Klub Korespondentów Zagranicznych w Pekinie (FCCC) alarmował w marcu, na podstawie ankiety wśród swoich członków, że wolność mediów w Chinach gwałtownie się zmniejszyła, a władze drastycznie nasiliły działania przeciwko zagranicznym dziennikarzom, m.in. pod pretekstem pandemii Covid-19.

W lutym urząd radiofonii i telewizji Chin (NRTA) zakazał nadawania w kraju brytyjskiej stacji BBC World News, zarzucając jej złamanie zasad obiektywizmu, szkodzenie interesom państwowym i jedności narodowej Chin. Wcześniej BBC obszernie opisywała sytuację w regionie Sinciang, gdzie według krytyków chińskie władze represjonują Ujgurów i innych muzułmanów. (PAP)

anb/ tebe/