"Dzisiaj możemy się cieszyć z pierwszych osiągnięć współpracy gospodarczej Litwy z Tajwanem” – podkreśliła w komunikacie minister Auszrine Armonaite, która wyraziła przekonanie, że „wraz z otwarciem przedstawicielstwa handlowego Litwy w Tajpej, nasza praca z tym obiecującym rynkiem jeszcze bardziej się zintensyfikuje”.

„Litwa zamierza wzmocnić swoją pozycję w tym regionie Azji, rozszerzyć eksport litewskich laserów i biotechnologii, a także produktów spożywczych” - napisała Armonaite.

W Wilnie w poniedziałek poinformowano o pierwszej inwestycji założonego minionej wiosny przez Tajwan Funduszu Europy Środkowo-Wschodniej „Taiwania Capital”. Tajwański fundusz zainwestuje 3,5 mln euro w litewską firmę laserową „Litilit”.

Litewski resort podał, że eksport litewskich towarów do dziesięciu głównych partnerów handlowych w regionie Indo-Pacyfiku wyniósł w tym roku, od stycznia do sierpnia, 0,5 mld euro i był o 60 proc. wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Litewski eksport do Tajwanu wyniósł 19 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 90 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Wymiana dyplomatyczna między Litwą a Tajwanem spotyka się z wrogą reakcją Chin, które nie uznają Tajwanu za samodzielne państwo, a za swoją zbuntowaną prowincję. Gdy w ubiegłym roku Tajwan otworzył swoje przedstawicielstwo na Litwie, Chiny odwołały swojego ambasadora w Wilnie i zażądały od Litwy, by wycofała swojego ambasadora w Pekinie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo