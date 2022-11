Rosyjska sprzedaż energii wzrosła pomimo znacznego osłabienia chińskiego importu w październiku jako całości. Spowalniająca gospodarka ograniczyła dostawy towarów, od gazu po miedź. Zakupy ropy były jasnym punktem, ponieważ rafinerie zareagowały na perspektywę gwałtownego wzrostu eksportu paliw po tym, jak Pekin wydał w tym roku największy kontyngent.

Według chińskich danych celnych import ropy z Rosji wzrósł w zeszłym miesiącu o 16 proc. do 7,72 mln ton. Większe dostawy przychodziły jedynie z Arabii Saudyjskiej. Chińskie rafinerie zwracają się do Pekinu o pomoc w utrzymaniu przepływu rosyjskich ładunków z powodu nowych sankcji, które mają wejść w życie na początku przyszłego miesiąca. Od 5 grudnia Unia Europejska ma zakazać finansowania, ubezpieczania i transportu rosyjskiej ropy, co zmusi importerów do znalezienia obejść, które nie będą angażować banków, towarzystw ubezpieczeniowych i armatorów z bloku.

Rosyjska sprzedaż skroplonego gazu ziemnego wzrosła o ponad połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym do 756 tys. ton w październiku, pomimo 34 proc. spadku ogólnych zakupów tego schłodzonego paliwa w Chinach. Chiny od początku roku nie zgłosiły importu rurociągami, głównym kanałem przesyłu rosyjskiego gazu.

Import węgla z Rosji wzrósł o 26 proc. do 6,4 mln ton. Około 2,4 mln ton to węgiel koksujący dla hutnictwa -to trzykrotnie więcej niż rok temu, choć nieco mniej niż rekordowy wynik z września. To sprawiło, że całkowite zakupy rosyjskiej energii, w tym produktów ropopochodnych, wyniosły w zeszłym miesiącu 7,7 miliarda dolarów, nieco więcej niż zrewidowane 7,6 miliarda dolarów we wrześniu, ale znacznie powyżej zeszłorocznych 5,4 miliarda dolarów. Łącznie daje to około 59,5 miliarda dolarów, odkąd Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą.

Chociaż wartości importu zostały zawyżone przez globalny wzrost cen energii spowodowany inwazją, zakupy Chin z Rosji czasami odbywały się po obniżonych cenach. Moskwa ze swojej strony musi znaleźć miejsce dla eksportu, który reszta świata odrzuca jako karę za wojnę.

Pozostałe dane dotyczące importu z Rosji w październiku (w porównaniu z rokiem wcześniej):