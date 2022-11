– Od początku listopada liczba nowych przypadków COVID-19 w Chinach zaczęła szybko rosnąć, a średnia liczba przypadków z ostatnich siedmiu dni zbliżyła się do szczytu z połowy kwietnia, gdy miał miejsce ostatni skok zakażeń. Pierwszy raz od maja pojawiły się również „covidowe” zgony. To wszystko wywołało obawy rynków, że Chiny szybko nie odejdą od polityki zero COVID, co jeszcze mocniej pociągnie w dół tamtejszą gospodarkę, a jednocześnie zaburzy łańcuch dostaw i stanie się dodatkowym impulsem inflacyjnym dla Europy i USA. Pojawienie się tych obaw sprawiło też, że zniknął jeden z czynników, który na przełomie października i listopada napędzał wzrosty na giełdach i ceny surowców – mówi Marcin Kiepas, analityk brytyjskiej firmy brokerskiej Tickmill.