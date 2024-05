Jeśli UE będzie nadal prowadzić dochodzenia w sprawie chińskich firm, Chiny „najprawdopodobniej będą musiały podjąć szereg działań, aby odpowiedzieć” – stwierdzono w poście na Yuyuan Tantian, koncie w mediach społecznościowych powiązanym z chińskimi mediami państwowymi. Pekin regularnie korzystał z takich kanałów.

Chińskie subsydia, kość niezgody

UE bada działania chińskiego rządu, który subsydiuje różne branże. Działania, które zaniepokoiły Pekin, obejmują dochodzenie ws. producentów pojazdów elektrycznych, które może skutkować wprowadzeniem ceł już w lipcu, a także dochodzenia, które doprowadziły chińskie firmy do wycofania się z przetargów na dostawę energii słonecznej w Rumunii i pociągów w Bułgarii.

Prezydent Xi Jinping odwiedził w tym miesiącu Europę, starając się odwieść blok od pójścia drogą Stanów Zjednoczonych, które w zeszłym tygodniu ogłosiły nowe opłaty na część importu z Chin.

Europejskie rolnictwo na celowniku Chin

We wpisie chińskich mediów państwowych nie określono żadnych środków zaradczych. Zacytowano jednak prawnika, który zwrócił uwagę na to, że UE wysyła do Chin towary rolne, takie jak wino i nabiał, a także samoloty. Chińska Izba Handlowa przy Unii Europejskiej powtórzyła to ostrzeżenie, stwierdzając, że „europejskie wino i produkty mleczne mogą znaleźć się w krzyżowym ogniu”.

Jeżeli Chiny ograniczyłyby swoje działania do obszarów wymienionych we wpisie, to prawdopodobnie miałyby one ograniczony wpływ gospodarczy na UE, ponieważ w ubiegłym roku te trzy gałęzie przemysłu odpowiadały jedynie za około 3 proc. chińskiego importu z Europy.

Działania „wet za wet”

Historia sugeruje, że istnieje duże ryzyko, że żywność i napoje staną się celem działań typu „wet za wet”. Chiny w przeszłości blokowały między innymi australijskie wino i jęczmień, owoce z Filipin i łososia z Norwegii, powołując się na takie względy, jak bezpieczeństwo żywności lub środki antydumpingowe. A Europa co roku wspiera swoich rolników dotacjami rzędu dziesiątek miliardów euro.

Przywódcy UE twierdzą, że przemysł bloku jest zagrożony subsydiowaną produkcją przez Chiny i nie ma sprawiedliwego dostępu do chińskich rynków. Niektórzy członkowie byli ostrożni, jeśli chodzi o reakcję w formie ceł, ale szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała po spotkaniu z Xi, że Europa jest gotowa wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia.

Jeśli obie strony zaczną wzajemnie nakładać cła lub stosować inne środki w celu ograniczenia handlu i inwestycji, zwiększy to ryzyko dla firm na całym świecie, które już muszą stawić czoła skutkom sporu handlowego między USA a Chinami.