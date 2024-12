Wskaźniki aktywności urosły. Ale nie wszystkie

Indeks Caixin manufacturing purchase managers wzrósł w zeszłym miesiącu do 51,5, najwyższego poziomu od czerwca, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Caixin i S&P Global 02 grudnia. Wzrost był znacznie większy niż prognozowane przez ekonomistów 50,6 i przyspieszył z poziomu 50,3 w październiku.

Wyniki pokazały, że chiński eksport nadal napędza nierównomierne ożywienie gospodarki wartej 18 bilionów dolarów, chociaż prezydent-elekt USA Donald Trump groził nałożeniem ceł, które mogą zniszczyć handel między obu krajami. Oficjalne wskaźniki aktywności w listopadzie wykazały niewielki wzrost w sektorze wytwórczym, podczas gdy wskaźnik budownictwa i usług niespodziewanie spadł do poziomu 50, czyli poziomu granicznego między recesją od ekspansją.

„Wstępne wsparcie może nadal wspierać działalność produkcyjną przez kilka miesięcy, aż do momentu wejścia w życie taryf, co może nastąpić dość szybko, biorąc pod uwagę mechanizm obowiązujący w USA” – powiedziała Michelle Lam, ekonomistka ds. Chin w Societe Generale SA.

Gromadzenie zapasów przez klientów pomogło nowym zamówieniom w listopadzie wzrosnąć w najszybszym tempie od lutego ubiegłego roku, a inflacja cen produkcji osiągnęła 13-miesięczny szczyt, wykazał sondaż Caixin. Jednak zatrudnienie pozostało w recesji trzeci miesiąc z rzędu, co wskazuje, że efekt bodźca dotarł jeszcze do rynku pracy.

Widmo kryzysu nadal ciąży

„Chociaż kryzys gospodarczy wydaje się osiągać najniższy poziom, konieczna jest dalsza konsolidacja” – powiedział Wang Zhe, starszy ekonomista w Caixin Insight Group, w oświadczeniu towarzyszącym publikacji. „Oczekuje się, że strukturalne i cykliczne naciski na gospodarkę będą się utrzymywać”.

Wskaźnik PMI dla Azji (z wyłączeniem Chin i Japonii) w październiku nieznacznie się zmienił, natomiast wskaźnik zamówień eksportowych poprawił się najbardziej od maja, co jest kolejnym sygnałem, że w regionie przyspieszono działania przed wprowadzeniem ceł przez Trumpa.

Popyt krajowy na plusie, ale rynek nieruchomości nadal kuleje

W Chinach popyt krajowy korzystał z dopłat Pekinu do zakupu sprzętu AGD, samochodów w ramach programu wymiany na bardziej ekologiczne auta, choć ekonomiści twierdzą, że utrzymanie dynamiki wzrostu wymaga większego wsparcia politycznego.

„Plany te jedynie zwiększają popyt, a transakcje na rynku nieruchomości raczej nie poprawią się znacząco, jeśli nie poprawią się perspektywy dotyczące zatrudnienia, dochodów i inflacji” – powiedział Kelvin Lam, ekonomista ds. Chin w Pantheon Macroeconomics.

Eksport i nadwyżka handlowa

Wyniki Caixin były w dużej mierze silniejsze niż te z oficjalnego sondażu z poprzedniego roku, ponieważ eksport pozostał silny. Oba sondaże obejmują różne rozmiary próbek, lokalizacje i rodzaje działalności, a sondaż dotyczący prywatnych firm koncentruje się na małych i zorientowanych na eksport firmach.

Dane dotyczące eksportu opublikowane w zeszłym miesiącu pokazały, że w pierwszych trzech kwartałach wartość dostaw wzrosła do drugiej najwyższej wartości w historii, co spowodowało, że Chiny są na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowej nadwyżki handlowej, która w tym roku może sięgnąć prawie 1 biliona dolarów.

Rynek nieruchomości dostał dodatkowe wsparcie

Pod koniec września Chiny dokonały mocnych obniżek stóp procentowych i ujawniły środki mające na celu wzmocnienie rynku nieruchomości. To skłoniło niektórych analityków do podniesienia prognoz wzrostu gospodarczego Chin w 2024 roku. Dzięki temu mediana prognozy wzrostu w tym roku wyniosła 4,8 proc., zgodnie z szacunkami opracowanymi przez Bloomberg.