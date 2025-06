Chiny kuszą Afrykę

Taką deklarację ministrom i wysokiej rangi urzędnikom afrykańskich krajów przebywającym w mieście Changsha, w środkowych Chinach, złożył szef chińskiej dyplomacji, Wang Yi.

W grudniu ubiegłego roku Chiny już przyznały 33 najsłabiej rozwiniętym afrykańskim krajom prawo do bezcłowego eksportu 140 towarów, w tym ryżu, pszenicy, cukru, bawełny, oleju sojowego czy wełny, co z pewnością podniesie wartość wzajemnej wymiany, ponieważ w Afryce wiele krajów eksportuje te produkty, jak między innymi Uganda, Dżibuti, Benin, Tanzania.

W 2024 r. wartość ta wzrosła do 292 mld dolarów, w porównaniu z 13,9 mld w 2000 r., zgodnie z danymi z chińskiej administracji celnej cytowanymi w środę przez państwowy „Global Times”.

Zwolnienie z ceł nie obejmuje państw uznających Tajwan

Zwolnienie z ceł nie objęło Eswatini, które jest jednym z 13 krajów świata, które oficjalnie uznają Tajwan. A od 2018 r., kiedy Burkina Faso zerwało stosunki ze zbuntowanym wyspiarskim krajem i nawiązało z Chińską Republiką Ludową, Eswatini jest również jedynym krajem w Afryce wiernym Tajpej.

Jeszcze przed kilkoma laty lista afrykańskich krajów opierających się presji Pekinu była znacznie dłuższa. Oprócz Eswatini i Burkina Faso relacje z Tajwanem utrzymywały Liberia, Senegal, Czad, Malawi, Gambia i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Chińskie inwestycje, a przede wszystkim pożyczki sprawiły, że kraje te zmieniły swoje poparcie z Tajpej na Pekin.

Dyplomatyczna stałość Eswatini przynosi mu wymierne korzyści. W ubiegłym roku wymiana handlowa z Tajwanem wyniosła 12,7 mln dolarów. Oba kraje korzystają też z bezcłowego dostępu do ponad 100 produktów. Nie znaczy to, że to afrykańskie królestwo nie współpracuje z Chinami kontynentalnymi. W 2022 r. zaimportowało stamtąd towary o wartości 109 mln dolarów, choć samo wyeksportowało tylko za 4,3 mln dolarów. (PAP)