W maju eksport Chin do USA zmniejszył się o 34,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, co oznacza najgłębszy spadek od lutego 2020 r., według Wind Information – podaje CNBC.

Także wymiana handlowa w drugą stronę znacznie ucierpiała z powodu wojny celnej, ale nie tylko. W maju chiński import z USA spadł o ponad 18 proc., co zmniejszyło nadwyżkę handlową Chin z Ameryką do 18 miliardów dolarów (spadek o 41,6 proc. rok do roku).

Eksport Chin rośnie mimo ceł

Jak wynika z najnowszych danych celnych opublikowanych w poniedziałek, całkowity eksport w ujęciu dolarowym spowolnił z 8,1 proc. w kwietniu do 4,8 proc. w maju w porównaniu z rokiem poprzednim.

W tym samym czasie import spadł się o 3,4 proc. w maju w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak oceniają analitycy, majowy spadek importu był znacznie większy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się spadku na poziomie 0,9 proc. Jak oceniają analitycy głównym i największym hamulcem dla importu był niski popyt krajowy.

Całkowita nadwyżka handlowa Chin wzrosła o jedną czwartą w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 103,2 mld dolarów w maju.

Struktura eksportu

Eksport metali ziem rzadkich z Chin spadł o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, do 5865,6 ton, jak wynika z danych celnych, gdyż Pekin zaostrzył kontrolę eksportu kluczowych minerałów, aby zyskać przewagę w negocjacjach handlowych z administracją Trumpa.

Wolumen eksportu samochodów i statków wzrósł odpowiednio o 22 proc. i ok. 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy eksport smartfonów i sprzętu AGD spadł odpowiednio o ok. 10 proc. i 6 proc..

Według Wind Information import soi do Chin wzrósł w ujęciu rok do roku o 36,2 proc., osiągając rekordową wartość 13,92 mln ton metrycznych.

Rozejm w wojnie handlowej rozrusza handel w czerwcu

Starszy ekonomista w Economist Intelligence Unit Tianchen Xu spodziewa się, że eksport do USA odnotuje pewne ożywienie w czerwcu. „To będzie pierwszy pełny miesiąc dla chińskich eksporterów, którzy skorzystają z obniżonych taryf USA” – CNBC cytuje wypowiedź Xu, który dodał, że dostawy metali ziem rzadkich i maszyn elektrycznych wzrosną po decyzji Pekinu o złagodzeniu nadzoru nad tymi eksportami.

USA i Chiny zawarły wstępne porozumienie w Genewie w Szwajcarii w zeszłym miesiącu, które doprowadziło do zniesienia przez obie strony większości taryf. Cła Waszyngtonu na towary chińskie wynoszą obecnie 51,1 proc., podczas gdy cła Pekinu na amerykański import wynoszą 32,6 proc., według think tanku Peterson Institute for International Economics.

Jednak Waszyngton oskarżył Pekin o opieszałość w realizacji obietnicy zatwierdzenia eksportu dodatkowych kluczowych minerałów do USA, podczas gdy Chiny skrytykowały decyzję USA o nałożeniu nowych ograniczeń na chińskie wizy studenckie i dodatkowych ograniczeń eksportowych na chipy.

Źródło: CNBC