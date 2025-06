Chiny zażądają od Rosji Syberii? Wyciekł tajny dokument. Moskwa boi się działań Pekinu

Wiele wskazuje na to, że deklarowany sojusz Rosji i Chin nie jest tak mocny, jak mogłoby się wydawać. Redakcja "New York Times" miała uzyskać dostęp do tajnego raportu rosyjskiego wywiadu, z którego wynika, że Rosjanie postrzegają Chiny jako potencjalnego wroga. Moskwa ma świadomość, że Chińczycy aktywnie rekrutują agentów wśród rozczarowanych Rosjan, zaś FSB ocenia, żechińskie kręgi akademickie "przygotowują grunt pod roszczenia terytorialne" wobec Rosji.