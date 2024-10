Wstępne Porozumienie Niemiec na Sprzedaż Pakietu Obronnego Turcji

Reklama

Portal przekazał, że Niemcy zgodziły się wstępnie na sprzedaż pakietu obronnego o wartości ok. 336 mln euro. Do Turcji przybyła delegacja, by rozpocząć negocjacje techniczne w sprawie transakcji.

Po zakończeniu rozmów i ostatecznej zgodzie Berlina Ankara ma nabyć 24 myśliwce w możliwie najszybszym terminie. Łącznie do Turcji ma trafić 40 maszyn.

Reklama

Potencjalny Rozwój Współpracy Militarnej i Gospodarczej między Niemcami a Turcją

Zgoda na sprzedaż Eurofighterów postrzegana jest jako potencjalne otwarcie drogi ku większej militarnej i gospodarczej współpracy między krajami.

Zmniejszenie Niemieckiego Eksportu Sprzętu Wojskowego do Turcji

Niemcy zmniejszyły eksport sprzętu wojskowego do Turcji po rozpoczęciu przez Ankarę operacji przeciwko Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) w Syrii.

Planowana Wizyta Kanclerza Niemiec w Stambule

W przyszły weekend wizytę w Stambule ma złożyć kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Natalia Dziurdzińska (PAP)