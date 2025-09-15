Selen może zostać szefem BfV już w środę

Według informacji podanych w niedzielę przez niemiecki serwis "Table Briefings" kandydatura Selena została uzgodniona przez koalicję rządową. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt z CSU ma w poniedziałek oficjalnie poinformować kierownictwo BfV o tej decyzji, a federalny gabinet mógłby zatwierdzić ją już w środę. O planowanej nominacji napisał także dziennik "Handelsblatt", powołując się na źródła w kręgach służb specjalnych.

– To znakomity wybór, bo Sinan Selen łączy najwyższe kompetencje z bogatym doświadczeniem – stwierdził w rozmowie z gazetą Roderich Kiesewetter, poseł CDU specjalizujący się w sprawach zagranicznych.

Po tym jak dotychczasowy szef BfV Thomas Haldenwang zawiesił pełnienie funkcji, by wystartować w wyborach do Bundestagu, urząd pozostał bez stałego kierownictwa. Jego obowiązki przejęli wiceszefowie – Sinan Selen oraz Silke Willems.

Selen celem ataków skrajnej prawicy i lewicy

Selen jest ekspertem do spraw terroryzmu. Urodził się w 1972 r. w Stambule. Będzie pierwszym szefem Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji urodzonym poza granicami Niemiec. Do RFN przyjechał z rodzicami jak miał cztery lata. Dorastał w Kolonii.

Serwis "Table Briefings" przypomina, że Selen w przeszłości wielokrotnie stawał się obiektem ataków zarówno skrajnej prawicy, jak i lewicy. Zwolennicy teorii spiskowych głosili nawet, że potajemnie pracuje dla Ankary. Jednak sam zainteresowany dawno zrzekł się tureckiego obywatelstwa.

Poprzednik Selena, Thomas Haldenwang, w listopadzie 2024 r. zaskoczył opinię publiczną zapowiedzią startu w wyborach do Bundestagu z listy CDU w Wuppertalu. W lutym przegrał jednak z kandydatem SPD Helgem Lindhem. Ponieważ nie znalazł się na krajowej liście CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii, nie uzyskał mandatu i nie zasiadł w parlamencie.