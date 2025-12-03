Było to już piąte ukraińskie uderzenie na ten rurociąg, który dostarcza rosyjską ropę na Węgry i Słowację — zauważyła agencja Reutera.

Według źródeł Interfax-Ukraina w HUR, atak na ropociąg przeprowadzono w pobliżu miejscowości Kazinskije Wysiełki w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji, na odcinku tej magistrali między Taganrogiem a Lipieckiem.

Do zniszczenia fragmentu rurociągu użyto zdalnie detonowanego ładunku wybuchowego z dodatkowymi mieszankami łatwo palnymi. Dzięki temu uzyskano efekt silniejszego spalania – napisała Interfax-Ukraina.

Pożar w bazie paliwowej

Wcześniej lokalne władze rosyjskie informowały, że po ataku ukraińskich dronów, dokonanym w nocy z wtorku na środę, wybuchł pożar w bazie paliwowej w obwodzie tambowskim.

Dzień wcześniej ukraińskie drony zaatakowały skład ropy naftowej Rosnieftu w mieście Liwny w obwodzie orłowskim, około 140 km na południowy wschód od Orła. W dwóch zbiornikach paliwa wybuchł pożar - przypomniał niezależny portal Moscow Times.

Z komunikatu rosyjskiego ministerstwa obrony wynika, że w nocy z wtorku na środę 102 ukraińskie samoloty bezzałogowe zostały „przechwycone i zniszczone” nad terytorium Rosji. W raporcie nie wymieniono obwodu tambowskiego.