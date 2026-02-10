Rosja na drodze do odbudowy potencjału

„Rosja najprawdopodobniej odbuduje część swoich strategicznych zapasów amunicji artyleryjskiej, przygotowując się w ten sposób do kolejnej wojny – nawet pomimo trwającej agresji na Ukrainę” - czytamy w raporcie.

Europa musi inwestować z zbrojenia

Szef Estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego, Kaupo Rosin, powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że Europa musi inwestować w obronność. W jego opinii poważne zbrojenia państw europejskich mogłyby sprawić, że w przyszłości Moskwa „doszłaby do wniosku, że nie ma szans w starciu z krajami NATO”.

W raporcie poinformowano, że jakikolwiek atak Rosji na Estonię obejmowałby „użycie dronów na lądzie, w powietrzu i na morzu” na całym terytorium kraju.

Rosja jest bardzo zaniepokojona europejskimi zbrojeniami

Szef wywiadu skomentował również reakcje Moskwy na to, jak Europa zbroi się w odpowiedzi na nieustające zagrożenie militarne ze strony Kremla.

„Widzimy, że rosyjskie władze są bardzo zaniepokojone (...) europejskim dozbrajaniem. Uważają, że za dwa lub trzy lata Europa może być w stanie podjąć niezależne działania wojskowe przeciwko Rosji” - powiedział Rosin, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że obecnym celem Kremla jest „opóźnienie i utrudnienie” tego procesu.

„Kreml jedynie udaje zainteresowanie pokojem”

W raporcie opisano także podejście Moskwy do rozmów pokojowych. „Kreml jedynie udaje zainteresowanie pokojem” - ocenił wywiad.

W dokumencie podkreślono, że Rosja stoi na stanowisku, iż „jakiekolwiek potencjalne porozumienie (pokojowe) musi zaszkodzić Ukrainie” i jej sojusznikom. „W tym celu Rosja nieustannie próbuje posługiwać się rozmowami jako narzędziem manipulacji, wykorzystując dobrą wolę Zachodu do uzasadniania nowych i szerszych żądań” - zaalarmowano.

Wojna w Ukrainie

Negocjacje pokojowe między Kijowem a Moskwą o zakończeniu wojny zostały wznowione w ubiegłym roku po przerwie, trwającej od 2022 r., i powrocie do władzy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który naciskał na uregulowanie konfliktu. Ostatnie rozmowy, przeprowadzone w styczniu i lutym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, miały format trójstronny – z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Było to pierwsze spotkania trzech delegacji od początku pełnoskalowej inwazji Kremla.

Trump wielokrotnie sugerował, że rosyjski przywódca Władimir Putin dąży do pokoju, ale ta opinia stoi w sprzeczności z doniesieniami estońskiego wywiadu. Rosin, cytowany przez agencję Associated Press (AP), powiedział dziennikarzom, że nie rozumie, dlaczego Trump wierzy w te zapewnienia Kremla. Szef estońskiego wywiadu dodał, że Putin wciąż ma zamiar przejąć kontrolę nad całą Ukrainą. W ocenie Rosina pomysł ten „tkwi tak głęboko w głowie” rosyjskiego przywódcy, że bierze górę nad każdym innym zagadnieniem, włącznie z kwestiami gospodarczymi.

Szef estońskiego wywiadu zasugerował przy tym, że wojna w Ukrainie będzie trwała, w takiej czy innej formie, jeszcze przez kilka lat.