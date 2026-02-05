Odkąd pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA ujawnił dokumenty związane ze sprawą Epsteina – nieżyjącego już miliardera i przestępcy seksualnego – nie ma dnia, żeby mediów nie obiegały dziesiątki wypływających z nich rewelacji. Rosyjski niezależny serwis śledczy The Insider poinformował w środę, że na fali tych rewelacji Moskwa prowadzi swoją kampanię dezinformacyjną.

Reklama

Bot Blocker ujawnia. Rosjanie uderzają w Macrona i Zełenskiego

Badacze z projektu Bot Blocker, który monitoruje aktywność rosyjskich botów, zidentyfikowali falę skoordynowanych fałszywych postów na X, Telegramie i innych platformach społecznościowych. Wykorzystują one spreparowane treści – ustylizowane na materiały czołowych zachodnich mediów – do rozpowszechniania fałszywych twierdzeń.

Swoimi odkryciami podzielili się z Insiderem. Ujawnili, że Rosjanie m.in. zmontowali film wideo, który rzekomo dowodzi, że ukraińskie dzieci tuż po protestach w 2014 r., zwanych Rewolucją Godności, były wykorzystywane w procederze Epsteina. Sugerowano w nim, że wiedzę na ten temat jakoby posiadał Wołodymyr Zełenski, obecny prezydent Ukrainy.

W kolejnym zmontowanym za pomocą sztucznej inteligencji (AI) filmie, ustylizowanym na materiał stacji France 24, aktorka Catherine O’Hara – która zmarła 30 stycznia – rzekomo twierdziła, że prezydent Francji Emmanuel Macron miał chronić "lobby zboczeńców".

W innym spreparowanym newsie, rzekomo opublikowanym przez francuską stację RFI, donoszono jakoby informacje o powiązaniach między francuskimi urzędnikami a Epsteinem zostały usunięte z opublikowanych dokumentów w wyniku porozumienia między Macronem a prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Jednak manipulatorzy nie wyjaśnili, dlaczego Trump nie usunął z tych akt swojego nazwiska.

Pojawiły się też sfabrykowane wiadomości agencji Reutera, twierdzące, że Nowa Kaledonia (francuskie terytorium zamorskie w Melanezji na Oceanie Spokojnym) stała się "nową Wyspą Epsteina".

Z kolei sfałszowane zdjęcia z gazet – udających "Liberation", "Le Parisien" i "La Croix" – miały udowodnić, że prezydent Macron odwiedził wyspę Epsteina 18 razy, gdy był ministrem gospodarki. "Fejkowy" "Liberation" dołożył również wiadomość, że Epstein sfinansował 55 proc. kampanii wyborczej Macrona w 2017 r.

Operacja Matrioszka trwa od lat. Jest bardzo skuteczna w Afryce

Operacja Matrioszka to, jak wyjaśnia Insider, skoordynowana rosyjska kampania dezinformacyjna, której celem jest rozpowszechnianie dużych ilości fałszywych treści, tworzenie sztucznych fal informacji, które mają kształtować opinię publiczną w Rosji, jak i poza nią. Projekt Bot Blocker nazwał tę operację Matrioszką, przyrównując ją do słynnej rosyjskiej wydrążonej drewnianej lalki, która skrywa w sobie mniejszą, a ta kolejną – często zestaw skalda się z kilkunastu warstw.

Schemat ten na masową skalę wykorzystywany jest w krajach Afryki, gdzie szerzy kłamliwą rosyjską propagandę i sfabrykowane informacje. Przedstawiają one w bardzo złym świetle Zachód. Między innymi Francja jest w nich przedstawiana jako państwo sponsorujące dżihadystów, z którymi zmagają się wszystkie kraje Sahelu. Współpracujące z Kremlem trolle w absurdalny sposób usprawiedliwiają również rosyjską agresję na Ukrainę.