20 sekund grozy. Pilot nie miał szans

Tragiczne zdarzenie nagrała kamera, najpewniej GoPro, umieszczona pod prawym skrzydłemSu-25. Wygląda na to, że pilot – lecący stabilnie na niewielkim pułapie – zupełnie nie spodziewał się zbliżającego się rosyjskiego pocisku.

"Pierwszym sygnałem uderzenia jest błysk i deszcz iskier, co sugeruje, że osłona kabiny mogła zostać częściowo zerwana. Następnie widać, jak od samolotu odrywa się jeden z podwieszanych zbiorników paliwa. Maszyna zaczyna koziołkować w powietrzu, a jej kadłub jest wyraźnie rozerwany – o czym świadczy odsłonięte główne podwozie. Kamera zamontowana na skrzydle nadal rejestruje rozpad samolotu, w tym oddzielenie przedniej części kadłuba i kabiny, które płoną intensywnym ogniem. Skrzydło spiralnie opada ku ziemi, a nagranie kończy się widokiem czarnej kolumny dymu w niewielkiej odległości" – opisywał nagranie Thomas Newdick z amerykańskiego serwisu militarnego The War Zone (TWZ).

Od momentu trafienia do uderzenia w ziemię mija około 20 sekund. Pilot najpewniej zginął w momencie pierwszej eksplozji – nie zdążył się katapultować.

Nagranie pochodzi z 2024 r. Zginął ukraiński pilot-weteran

Zgodnie z ustaleniami TWZ na filmiku widzimy zdarzenie sprzed niespełna dwóch lat. Nie wiadomo, dlaczego pojawiło się w sieci właśnie teraz.

Za sterami samolotu, jak pisze amerykański serwis, siedział Stanisław Rykow z 299. Brygady Lotnictwa Taktycznego, jeden z najbardziej doświadczonych ukraińskich pilotów szturmowych. Miał na koncie 385 lotów bojowych. Poległ 7 lutego 2024 r. w pobliżu miejscowości Nowotrojićke w obwodzie donieckim, około 30 km na północ od Pokrowska, w którego okolicach wciąż toczą się ciężkie walki.

Według ekspertów Su-25 Rykowa mógł zostać trafiony pociskiem powietrze-powietrze R-37M (w nomenklaturze NATO AA-13 Axehead). W ocenie ukraińskich pilotów te rakiety są „śmiertelnie niebezpieczne”, m.in. ze względu na spory zasięg (około 200 km). – Jeśli nie wiesz, że pocisk (R-37M – red.) został odpalony – jesteś martwy – zaznaczał legendarny ukraiński pilot Andrij Pilszczykow ps. "Juice" w rozmowie z TWZ w grudniu 2022 r. (zginął w katastrofie latem 2023 r.).

Według bloga militarnego Oryx, dokumentującego wizualnie potwierdzone straty obu stron konfliktu, ukraińskie lotnictwo straciło dotychczas 113 samolotów, w tym 22 Su-25.

Nagranie z kasku pilota. Rosjanin uratował się

W sieci krąży więcej nagrań przedstawiających zestrzelenia z perspektywy trafionego samolotu. Poniżej jest filmik z jesieni 2022 r. wykonany z kamery na kasku pilota rosyjskiego Su-25. Jego maszyna została zniszczona, ale jemu udało się katapultować i uratować życie.