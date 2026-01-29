O decyzji norweskiego parlamentu co do alokacji środków na nowe systemy rakietowe poinformowała agencja Reuters we wtorek. Nie ogłoszono jednak oficjalnie, które wyrzutnie wybrano.

Reklama

– To uzbrojenie zdolne razić cele daleko na zapleczu przeciwnika… Ma ono kluczowe znaczenie we współczesnych działaniach wojennych – komentował później bez podawania szczegółów Peter Froelich, rzecznik ds. polityki obronnej opozycyjnych konserwatystów. Norwescy dziennikarze są pewni, o jakie uzbrojenie mu chodzi.

Norwegia stawia na wyrzutnie z Korei Południowej

24 stycznia lokalny dziennik Aftenposten, powołując się na własne źródła, informował, że Norwegia postawiła na wyrzutnie K239 Chunmoo, które zdecydowanie wygrały rywalizację z HIMARS-em. Dlaczego?

Jak podano, system rakietowy produkowany przez Hanwha Aerospace spełnił wszystkie norweskie wymagania. Kluczowa okazała się przede wszystkim możliwość rażenia celów na dystansie do 500 km oraz bardzo krótkie terminy dostaw, czego konkurenci z koncernu Lockheed Martin nie byli w stanie zagwarantować.

W ramach programu, którego wartość wynosi 19,5 mld koron norweskich (ok. 2 mld dolarów), planowany jest zakup 16 wyrzutni K239 Chunmoo oraz nieujawnionej liczby pocisków. Niebawem Oslo ma oficjalnie ogłosić zwycięzcę przetargu i podpisać umowę z azjatyckim koncernem.

To kolejne zwycięstwo K239 Chunmoo nad HIMARS-em

Redakcja ukraińskiego serwisu militarnego Defence Express zaznacza, że jest to już kolejny triumf K239 nad HIMARS-em.

"Ciekawostką jest fakt, że część norweskich parlamentarzystów proponowała opracowanie własnego europejskiego odpowiednika, podobnie jak planuje to Hiszpania. Pomysł uznano jednak za zbyt kosztowny i czasochłonny, zwłaszcza że Koreańczycy oferują także lokalizację produkcji pocisków – rozwiązanie, które jest już realizowane w Polsce" – czytamy w komentarzu Defence Express.

W Polsce powstanie fabryka amunicji do koreańskiej wyrzutni

Przypomnijmy, że Polska zamówiła aż 290 wyrzutni K239 Chunmoo. Ponad 150 z nich jest już w naszym kraju. Pociski do wyrzutni będą produkowane w Gorzowie Wielkopolskim. W tym celu ma tam być wybudowana nowa fabryka. Wartość inwestycji szacuje się na około 1,5 mld zł.

Dodajmy, że Polska posiada też 20 wyrzutni HIMARS. Docelowo – zgodnie z umową ramową – mieliśmy kupić ich niemal 500 sztuk. Teraz mówi się o zakupie jedynie 120-160 amerykańskich wyrzutni.