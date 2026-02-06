Jak poinformowały rosyjskie media państwowe, m.in. RIA Nowosti oraz TASS, do ataku doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej. Według Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej nieznany sprawca oddał kilka strzałów do generała, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Aleksiejew odniósł rany postrzałowe i trafił do jednego z miejskich szpitali. Śledczy zabezpieczyli miejsce ataku, analizują nagrania z monitoringu oraz przesłuchują świadków.

Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne w sprawie usiłowania zabójstwa oraz nielegalnego posiadania i obrotu bronią palną. Trwają czynności operacyjne mające na celu ustalenie tożsamości napastnika lub napastników.

Gen. Władimir Aleksiejew to zasłużona szycha z GRU

Generał porucznik Władimir Aleksiejew urodził się 24 kwietnia 1961 roku we wsi Chołodki w obwodzie winnickim, na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. Służbę wojskową rozpoczął na początku lat 80., a po ukończeniu szkoły oficerskiej związał całą karierę z wywiadem wojskowym, stopniowo awansując w strukturach Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU).

Od 2011 roku pełni funkcję pierwszego zastępcy szefa GRU, co czyni go jednym z najważniejszych oficerów rosyjskich służb specjalnych. Był uznawany za jednego z koordynatorów operacji wywiadowczych GRU za granicą, w tym działań oskarżanych przez państwa Zachodu o ingerencję w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz operacji powiązanych z próbą otrucia Siergieja i Julii Skripalów w Wielkiej Brytanii.

Aleksiejew nadzorował również działania rosyjskiego wywiadu wojskowego podczas interwencji w Syrii. W 2017 roku otrzymał tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej, najwyższe państwowe odznaczenie w Rosji. W 2023 roku publicznie wystąpił podczas kryzysu związanego z buntem najemniczej Grupy Wagnera, apelując o deeskalację i biorąc udział w rozmowach z jej przywódcą, Jewgienijem Prigożynem.