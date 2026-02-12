To będzie pion wywiadowczy Rosgwardii

Zgodnie z dekretem, cytowanym przez serwis Moscow Times, nowa struktura "będzie zajmować się planowaniem działań mających na celu utrzymanie gotowości bojowej Rosgwardii, kierowaniem jej użyciem w operacjach służbowo-bojowych, a także prowadzeniem działalności rozpoznawczej".

Jak wskazano w dokumencie, sztab będzie prowadził rozpoznanie "w celu realizacji zadań powierzonych wojskom Gwardii Narodowej". Ponadto nowa jednostka otrzyma uprawnienia do "opracowywania i wdrażania polityki państwowej" w swoich obszarach kompetencji. W szczególności sztab będzie prognozować i oceniać zagrożenia militarne, a także przygotowywać propozycje dokumentów z zakresu planowania strategicznego. W praktyce będzie to struktura o kompetencjach wywiadowczych.

Rosgwardia rośnie w siłę. Putin szykuje się na kryzys wewnętrzny

Zgodnie z dekretem na czele sztabu stanie głównodowodzący Rosgwardii, 72-letni gen. Wiktor Zołotow. W latach 2000–2013 kierował ochroną Putina podczas jego pierwszych dwóch kadencji prezydenckich oraz w okresie, gdy pełnił on funkcję premiera.

W ostatnich latach Rosgwardia otrzymała nawet pododdziały czołgów, co uczyniło z niej "drugą armię" Rosji. Od niedawna podlega jej również jednostka specjalna MSW "Grom". Wcześniej Gwardii Narodowej podporządkowano także inne jednostki zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym: antyterrorystyczny SOBR oraz OMON, odpowiednik dawnego polskiego ZOMO.

"Kreml zwiększa zasoby Rosgwardii jako jednej z kluczowych organizacji zapewniających bezpieczeństwo reżimu" - zaznaczał już w 2023 roku brytyjski resort obrony.

W 2024 roku w formacji służyło 370 tysięcy osób. Zołotow zapowiadaa zwiększenie tej liczby, aby kontrolować sytuację nie tylko w Rosji, lecz także na okupowanych terytoriach Ukrainy.

Kim jest gen. Wiktor Zołotow?

Wiktor Zołotow urodził się w 1954 roku w Sasowie w obwodzie riazańskim w ZSRR. W 1975 roku rozpoczął służbę w wojskach straży granicznej KGB, a następnie kontynuował karierę w strukturach bezpieczeństwa państwowego. W latach 90. pracował w ochronie mera Petersburga Anatolija Sobczaka, gdzie poznał Władimira Putina i wszedł do jego bliskiego otoczenia. W latach 2000–2013 kierował Służbą Ochrony Prezydenta Federacji Rosyjskiej, odpowiadając za bezpieczeństwo Putina podczas jego dwóch pierwszych kadencji prezydenckich oraz w okresie sprawowania przez niego funkcji premiera.

W 2014 roku Zołotow został dowódcą wojsk wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji. W kwietniu 2016 roku, po utworzeniu Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardii), objął stanowisko jej dyrektora i naczelnego dowódcy. Jednocześnie wszedł w skład Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Posiada stopień generała armii i uchodzi za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników Władimira Putina.