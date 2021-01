VTimes to portal założony przez zespół opiniotwórczego dziennika "Wiedomosti" po zmianach w redakcji gazety.

Jak wskazał politolog Aleksiej Makarkin, "pandemia nie jest najlepszym czasem na mityngi", ponieważ ludzie zajęci są sprawami zdrowotnymi i problemami ekonomicznymi. "Akcje się oczywiście odbędą, ale nie będą liczne" - prognozuje ekspert. Jego zdaniem Nawalny zdaje sobie z tego sprawę i raczej "liczy na przyszłość" i na efekt w dłuższej perspektywie.

Zdaniem innego komentatora Aleksandra Pożałowa, Kreml obawia się teraz nie bieżących akcji protestu, a możliwości, że Nawalny wpłynie na tegoroczne wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, tj. że kandydaci poparci przez niego wygrają w okręgach jednomandatowych.

W tym kontekście korzystne dla władz mogą się okazać sankcje ze strony Zachodu, bowiem - jak zauważa Pożałow - "dla władz głównym scenariuszem wyborów do Dumy jest zjednoczenie się w obliczu wroga zewnętrznego".

Dziennik "Wiedomosti" cytuje we wtorek politologa Michaiła Winogradowa, który prognozuje, że jeśli dojdzie do aktywniejszych protestów, to nieumiejętne działania władz w sprawie Nawalnego mogą zaszkodzić rządzącym. Żadna decyzja władz obecnie nie będzie dobra, i wszystko zależeć będzie od tego, na ile temat Nawalnego pozostanie aktualny w agendzie politycznej - ocenia ten ekspert.

Politolog wskazał, że zainteresowanie sprawą Nawalnego nie wywołało masowej kampanii w jego obronie. Z drugiej strony, aresztowanie go nie jest - jak mówi Winogradow - przekonywującym dowodem na brak winy władz Rosji w obliczu oskarżeń o związek z próbą otrucia Nawalnego.