Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu udał się we wtorek do Syrii, aby nadzorować rosyjskie ćwiczenia morskie z udziałem 15 okrętów wojennych i 30 samolotów we wschodniej części Morza Śródziemnego - podała agencja informacyjna RIA.

Wcześniej we wtorek RIA poinformowała, że Rosja planuje manewry wojskowe na Morzu Śródziemnym, a rosyjskie wojsko przerzuciło do swoich baz w Syrii bombowce TU-22M3 oraz myśliwce MIG-31K, zdolne do przenoszenia pocisków hiperdźwiękowych Kindżał. Reklama "W centrum logistycznym w Tartusie minister odebrał raport dowódcy marynarki wojennej admirała Nikołaja Jewmienowa o realizacji wspólnych ćwiczeń bojowych z siłami powietrzno-kosmicznymi w celu pokonania grup okrętów pozorowanego wroga, a także strzelania do celów morskich i powietrznych z użyciem broni artyleryjskiej i do walki z okrętami podwodnymi" - przekazano w komunikacie ministerstwa. Jak pisze RIA, admirał Jewmienow poinformował, że w manewrach na Morzu Śródziemnym bierze udział 15 okrętów wojennych flot Pacyfiku, Północnej i Morza Czarnego, w tym krążowniki rakietowe Wariag i Marszałek Ustinow, oraz 30 samolotów rosyjskich sił powietrznych. Z kolei Interfax podał, że 20 okrętów rosyjskiej Floty Północnej rozpoczęło manewry wojskowe na Morzu Barentsa.