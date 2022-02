"Niestety, w tej chwili atak wydaje się być o wiele bardziej prawdopodobny niż mało prawdopodobny, ale będziemy nadal pracować, aby temu zapobiec" – oświadczył Cleverly.

"Wszystko, co widzimy, wskazuje na to, że inwazja jest bardzo, bardzo prawdopodobna i bardzo, bardzo nieuchronna" - podkreślił.

Johnson: w przypadku inwazji na Ukrainę odetniemy Rosję od dolarów i funtów

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania będą dążyć do odcięcia rosyjskim firmom dostępu do dolarów amerykańskich i funtów brytyjskich na rynkach międzynarodowych, jeśli Kreml zarządzi inwazję na Ukrainę – powiedział w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson w BBC.

"Widzimy, że to może być naprawdę największa wojna w Europie od 1945 roku, tylko pod względem samej skali" – powiedział Johnson, mówiąc o ewentualnym ataku militarnym Rosji na Ukrainę.

Brytyjski premier podkreślił, że sankcje nałożone na Rosję w przypadku inwazji byłyby znacznie ostrzejsze, niż wcześniej Zachód sugerował to publicznie. Wyjaśnił, że Wielka Brytania i USA mają w planach zablokowanie rosyjskich firm, "handlujących w funtach i dolarach".

Według Johnsona byłby to "ruch, który uderzy bardzo mocno" w Rosję.

Johnson: Putin zachowuje się irracjonalnie

Musimy przyjąć do wiadomości to, że rosyjski prezydent Władimir Putin wydaje się zachowywać nieracjonalnie, więc sankcje - niezależnie od tego, jak ciężkie będą - mogą go nie odwieść od ataku na Ukrainę - przyznał w niedzielę brytyjski premier Boris Johnson.

Sankcje "mogą nie wystarczyć, by odstraszyć irracjonalnego aktora i musimy w tej chwili zaakceptować, że Władimir Putin prawdopodobnie myśli nielogicznie i nie widzi nadchodzącej katastrofy" - powiedział Johnson w rozmowie ze stacją BBC One.

Jak ostrzegł, dowody sugerują, że Rosja planuje "największą wojnę w Europie od 1945 roku" i wszystko wskazuje na to, że już zaczęła realizować te plany.

"Obawiam się powiedzieć, że plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem skali może być naprawdę największą wojną w Europie od 1945 r." - powiedział Johnson.

Przypomniał, w czasie rozmowy z kilkoma zachodnimi przywódcami w piątek wieczorem prezydent USA Joe Biden informował, że według danych wywiadowczych, atak na Ukrainę miałby zostać przeprowadzony nie tylko od wschodu, ale także od północy, od strony Białorusi.