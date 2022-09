Po orędziu prezydenta Putina mobilizacja w Rosji ma objąć ok. 300 tys. ludzi z doświadczeniem bojowym. Ilu faktycznie uda się zmobilizować?

Rosjanie mają bardzo duży potencjał mobilizacyjny. Sam miniser obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział wczoraj, że pełny potencjał wynosi ok. 25 mln ludzi. Szacujemy, że liczba żołnierzy poborowych, którzy odeszli ze służby tylko w ostatnich trzech latach, to ok. 0,5 mln ludzi. Ale w moim przekonaniu ta wojna nie jest zbyt popularna wśród rosyjskiego społeczeństwa.