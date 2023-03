Reklama wyświetla się na największym na świecie portalu pornograficznym Pornhub. Materiał został celowo opublikowany w taki sposób, by użytkownicy z Rosji nie mogli go przeoczyć. Wagnerowcy informują, że poszukują najemników "ze wszystkich regionów kraju" i zachęcają, by mężczyźni odwiedzający serwis "wstępowali do firmy wojskowej zamiast oglądać pornografię" - oznajmiło Radio Swoboda.

Jak dodano, ukazany w reklamie kontaktowy numer telefonu Grupy Wagnera został zweryfikowany. Potwierdzono, że faktycznie posługują się nim rekruterzy z tej formacji.

Od grudnia 2021 roku Grupa Wagnera jest objęta sankcjami UE za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie. Podczas inwazji na Ukrainę wagnerowcy stanowili dotąd jeden z najważniejszych komponentów rosyjskiej armii, działając na szczególnie trudnych odcinkach frontu, m.in. w obwodzie donieckim.

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że oddziały najemników zostały poważne przetrzebione podczas walk o Bachmut, a Grupa Wagnera, skonfliktowana z rosyjskim resortem obrony, może niebawem utracić swoje dotychczasowe znaczenie, a nawet przestać istnieć jako samodzielna formacja zbrojna.

Rosyjscy najemnicy związani z Prigożynem zbudowali w ostatnich latach silną pozycję polityczną w kilku krajach Afryki, szczególnie w Republice Środkowoafrykańskiej. Za zyski z wydobycia w tym państwie złota i kamieni szlachetnych, sięgające nawet 1 mld dolarów, organizacja miała finansować rekrutację nowych najemników i zakupy broni. (PAP)