„Korzystne dla wszystkich jest to, że rosyjska ropa nie znika z rynku i płynie do jakiejś części świata” – powiedział Mukesh Surana, dyrektor generalny Ratnagiri Refinery & Petrochemicals Ltd., w rozmowie z Bloomberg Television. Dodał, że ropa naftowa dociera do Indii bez większych problemów.

Indie stały się głównym rynkiem dla rosyjskiej ropy po inwazji na Ukrainę, po tym jak kraje zachodnie zrezygnowały z Rosji jako dostawcy surowych i rafinowanych produktów.

Aby zapewnić, że ropa będzie nadal płynąć do innych krajów, przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów Moskwy, Stany Zjednoczone uruchomiły mechanizm ograniczania cen surowca z Rosji. Jeśli użytkownicy chcą uzyskać dostęp do zachodnich usług, takich jak ubezpieczenia, muszą respektować poziom ograniczeń cenowych. Indie zapowiedziały w tym miesiącu, że w razie potrzeby rozważą zakup rosyjskiej ropy naftowej w pobliżu lub powyżej ustalonego pułapu.

Mukesh Surana powiedział, że większość rosyjskiej ropy kupowanej przez Indie to gatunek Urals, który pochodzi z zachodu kraju i nadal jest wyceniany poniżej pułapu cenowego. Dodał, że płatności można dokonywać w różnych walutach, w tym w dolarach, rublach i rupiach, a sytuacja nie budzi obecnie żadnych obaw.

Rafineria Ratnagiri inwestuje właśnie w projekt o wartości 60 milionów ton na zachodnim wybrzeżu Indii. Przedsięwzięcie to było wspierane przez państwowe rafinerie Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp i Hindustan Petroleum Corp. Partnerami projektu są również Saudi Aramco i Abu Dhabi National Oil Co.

Surana, były prezes Hindustan Petroleum, prognozuje, że popyt na ropę będzie rósł w szybkim tempie. Dodał, że zużycie oleju napędowego znacznie wzrosło w tym miesiącu ze względu na popyt w sektorze rolniczym. Zwiększyło się także zużycie paliwa do silników odrzutowych.

W marcu import rosyjskiej ropy osiągnął rekordowy poziom 1,65 miliona baryłek - wynika z danych Vortexa Ltd.

„Indie początkowo nie importowały dużych ilości ropy z Rosji, ale myślę, że teraz prawie 30 do 35 proc. ropy pochodzi z rynku rosyjskiego” – powiedział Surana.