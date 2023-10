"Mamy informacje, że rosyjskie wojsko rozstrzeliwuje żołnierzy, którzy odmawiają wykonania rozkazów. Mamy też informacje, że rosyjscy dowódcy grożą egzekucją całym jednostkom, które chcą wycofać się przed ukraińską artylerią" - powiedział Kirby podczas briefingu w Białym Domu.

Jak dodał, w ramach trwającej rosyjskiej ofensywy na Awdijiwkę oraz w obwodzie charkowskim Rosja ponosi znaczne straty, stosując strategię ataków "ludzkich fal", używając do tego słabo wyszkolonych zmobilizowanych żołnierzy. Powiedział też, że wskazuje to na desperację i problemy Rosji z dostępnością sił do walki oraz desperacką żądzę dokonania jakichkolwiek postępów.

Reklama

Kirby zdradził też, że według szacunków USA, od 11 października Rosja straciła w trakcie swojej ofensywy co najmniej 125 wozów opancerzonych. Ocenił jednocześnie, że mimo to spodziewa się dalszych ataków Rosjan i nie wykluczył, że mogą oni dokonać taktycznych postępów w nadchodzących miesiącach. Biały Dom nie spodziewa się też, by Rosja porzuciła ambicje zajęcia całej Ukrainy.

Reklama

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński