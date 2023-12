Według informacji dziennika "Bild" Rosja pracuje nad wdrożeniem nowego średnioterminowego planu wojennego przeciw Ukrainie, który po raz kolejny przewiduje podbój dużych obszarów sąsiedniego kraju. Rosja liczy na dalszy spadek poparcia Zachodu dla Ukrainy - a także na pozorowane negocjacje mające na celu wprowadzenie świata w błąd co do "pokojowych intencji" Rosji.

Konkretne posunięcia rosyjskich wojsk

Kreml wyznaczył również konkretne cele dla swojej armii w zakresie nowych podbojów na Ukrainie - wynika z informacji wywiadowczych udostępnionych "Bildowi".

Rosyjski plan zakłada, że cały Donbas, tj. obwody doniecki i ługański, znajdzie się pod rosyjską kontrolą do końca 2024 r. i Rosjanie dotrą aż do rzeki Oskoł w obwodzie charkowskim.

Zaplanowany podbój wschodniej Ukrainy

Według ustaleń wywiadu Moskwa planuje podbić dużą część obwodów zaporoskiego, dniepropietrowskiego i charkowskiego w 2025 i 2026 roku, "w miarę możliwości łącznie z miastem Charków", jak donosi osoba wtajemniczona. "W ciągu 36 miesięcy całe wschodnie terytoria na lewo (na wschód - PAP) od Dniepru mają zostać podbite" - twierdzi "Bild".

ISW zaznacza, że nie może potwierdzić doniesień gazety, lecz zwraca uwagę, że w 2021 roku dziennik podawał dosyć dokładne informacje wywiadowcze na temat planowanej wówczas przez Rosję inwazji na Ukrainę. Analitycy podkreślają też, że przestawiony przez "Bild" plan zajęcia obwodu ługańskiego, donieckiego i charkowskiego do końca 2024 r. jest zbieżny z prowadzonymi przez rosyjskie wojsko miejscowymi operacjami ofensywnymi w tych regionach.

Eksperci wskazują też, że rzekomy rosyjski plan prowadzenia wojny do 2026 r. pasuje do kontynuowanych przez Rosję przygotowań do długiej wojny.

Ukraina bez zachodniej pomocy, czyli Rosja pod polską granicą

ISW pisze, że w jego ocenie nagłe załamanie się pomocy zachodniej dla Ukrainy najprawdopodobniej doprowadziłoby wcześniej czy później do stracenia przez Ukrainę możliwości powstrzymywania rosyjskich wojsk. W efekcie rosyjskie siły mogłyby przesunąć się aż do zachodniej granicy Ukrainy.

Think tank przypomina też jednocześnie wypowiedź Kyryła Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), który przekazał, że obecnie Rosja nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku. "Możliwe, że do końca 2024 roku - jeśli nic się nie zmieni - będą nanosić korektę. Ale na razie takich planów nie mają" - powiedział Budanow.

Wzmożenie aktywności na froncie

ISW informuje też o bieżącej sytuacji na froncie. Podaje, że w piątek rosyjskie wojska prowadziły miejscowe operacje ofensywne w okolicach Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki na wschodzie kraju. Analitycy zaznaczają, że armia rosyjska osiągnęła w tych miejscach pewne postępy.

W analizie czytamy też, że według ukraińskich i rosyjskich źródeł ukraińskie wojska uderzyły w czwartek w okupowany przez Rosjan Mariupol. Lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że celem jednego z ataków było centrum handlowe Port Siti, w którym rosyjskie wojska magazynowały sprzęt wojskowy.

ndz/wr/