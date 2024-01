Władze obwodowe Buriacji powołały 29 grudnia sztab "do spraw zapobiegania groźbom pojawienia i szerzenia się separatyzmu, nacjonalizmu, masowych zamieszek, jak i popełniania przestępstw o charakterze ekstremistycznym". Sztabem kierował będzie osobiście gubernator Buriacji Cydenow.

Tego samego dnia struktura o identycznej nazwie powołana została w obwodzie woroneskim, a dzień później - w obwodzie orłowskim. Oba te obwody leżą w europejskiej części Rosji. Buriacja, republika wschodząca w skład Federacji Rosyjskiej, położona jest w azjatyckiej części kraju - na Syberii Wschodniej.

Portal Insider zwraca uwagę, że sztab tworzony w Buriacji będzie miał najszerszy skład - zaproszono do niego np. przedstawicieli wspólnot religijnych.

Według niektórych doniesień sztaby ds. walki z separatyzmem polecił utworzyć Władimir Putin na naradzie, która odbyła się pod koniec października 2023 roku. Członkowie sztabów we wszystkich regionach mają spotykać się nie rzadziej niż raz w miesiącu po to, by zapobiegać groźbie pojawienia się separatyzmu i nacjonalizmu.(PAP)