Pierwsze propozycje pokojowe ze strony Rosji

Projekt Radia Swoboda "System" opisał dokumenty zawierające pierwsze propozycje pokojowe przekazane przez Rosję po napaści na Ukrainę w lutym 2022 r. Mówią one o tym, czego chciała Rosja w pierwszych tygodniach wojny i jakim krajem miałaby zostać Ukraina w przypadku kapitulacji - czytamy w poniedziałek na stronie internetowej Radia Swoboda.

Opisywane przez serwis warunki zawieszenia broni i zawarcia pokoju Rosja przedstawiła przedstawicielom władz ukraińskich podczas trzeciej rundy rozmów na Białorusi, 7 marca 2022 r. Dokument przekazało dziennikarzom źródło ukraińskie, natomiast jego wiarygodność potwierdziło źródło ze strony rosyjskiej.

Rosja żądała m.in., by Ukraina zrzekła się Krymu i uznała niepodległość samozwańczych republik w obwodzie donieckim i ługańskim. Domagała się też prawie całkowitego rozbrojenia Ukrainy, w tym zmniejszenia liczebności armii do 50 tys., włączając w to 1,5 tys. oficerów (to pięć razy mniej niż przed 2022 r.). Ukrainie miałyby pozostać cztery okręty, 55 śmigłowców i 300 czołgów. To mniej niż zasoby sąsiedniej Białorusi w 2022 r. - zauważył portal.

Kreml chciał zniesienia sankcji

Kreml chciał też zniesienia sankcji - ukraińskich i międzynarodowych - oraz wycofania wszystkich międzynarodowych postępowań wszczętych wobec Rosji po 2014 roku.

Dodatkowo Ukraina miałaby m.in. uznać język rosyjski za państwowy oraz znieść zakaz wykorzystywania symboliki sowieckiej i komunistycznej.

Rosja, ze swojej strony, zaproponowała Ukrainie tylko zawieszenie broni. Nie wspomniano o wycofaniu rosyjskich sił z ukraińskich terytoriów.

Brak Postępów w Negocjacjach Pokojowych od Stambułu 2022

Na negocjacjach w Stambule w kwietniu 2022 r. żądania Moskwy były już "łagodniejsze", a Ukrainie udało się włączyć do dokumentów niektóre ważne dla niej kwestie, np. dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Strony nie doszły jednak do porozumienia i od tamtej pory nie toczą się żadne negocjacje pokojowe między Ukrainą i Rosją. Według oficjalnych danych przedstawiciele władz kontaktowali się tylko w sprawie wymian jeńców, porwanych ukraińskich dzieci i tzw. umowy zbożowej.

Brytyjski "Financial Times" powiadomił pod koniec października, że skonfliktowane strony prowadzą obecnie rozmowy o tym, by zakończyć wzajemne ataki na obiekty energetyczne. (PAP)