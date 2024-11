Projekt kierowany przez rosyjski koncernNovatek pompował średnio 0,4 miliona metrów sześciennych gazu dziennie w ciągu pierwszych dziesięciu dni listopada. Jak wynika z obliczeń Bloomberga, jest to spadek o ponad 90% w porównaniu ze średnią produkcją przez większą część października. Jest to również najniższy średni wskaźnik produkcji dla projektu od co najmniej września 2023 r.

Rosyjski eksporter gazu zakręca kurki – przez sankcje

Niemal zerowa produkcja w Arctic LNG 2 w listopadzie jest następstwem zatrzymania procesów skraplania w obiekcie, o którym Bloomberg informował w zeszłym miesiącu.Arctic LNG 2 ma kluczowe znaczenie dla rosyjskich ambicji zwiększenia eksportu LNG i rozwoju Północnego Szlaku Morskiego, dlatego w ubiegłym roku był celem kilku fal zachodnich sankcji w związku z wojną Kremla z Ukrainą.

Sankcje nałożone przez USA i ich sojuszników niemalże wyparły innych inwestorów i ograniczyły dostęp zakładu do tankowców klasy lodowej potrzebnych do żeglugi po wodach arktycznych. Sprawiły również, że zagraniczni nabywcy niechętnie kupowali ładunki.

Rosja: Terminal Arctic LNG 2 zamrożony

Obiekt ma projektową przepustowość 19,8 mln ton LNG rocznie, ale jak dotąd działa tylko jeden terminal zdolny do produkcji 6,6 mln ton rocznie. Firma zwiększyła produkcję LNG w sierpniu i wrześniu, kiedy warunki pozwoliły jej na wykorzystanie konwencjonalnych gazowców, często o nieprzejrzystej własności, do eksportu swoich ładunków. Żaden z tych ładunków nie został dostarczony do zagranicznych portów.